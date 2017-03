Textversion

20.03.2017 | 12:11 | Alice Grancy (Die Presse)

Der Einfluss des Menschen hat das Ende vieler Lebensgemeinschaften unter Wasser besiegelt. Zahlreiche Arten sind ausgestorben. Es sei „fünf nach zwölf“, warnen Forscher – und plädieren dafür, der Natur eine Chance zu geben.

Karten des Meeresbodens der nördlichen Adria vom Beginn des 20. Jahrhunderts belegen dessen Artenreichtum. Austern, Archen- und Miesmuscheln, aber auch verschiedene Krebse tummelten sich auf dem Grund des Meeres. „Sie zeigen ein Ökosystem, das es heute nicht mehr gibt“, sagt Martin Zuschin vom Institut für Paläontologie der Uni Wien. Denn wo einst der sogenannte Arcaboden eine feste Basis für die Tiere bildete, hat sich heute ein Schlammboden ausgebreitet. In diesem hält sich nur auf, wer mit wenig Sauerstoff auskommt.

Corbula gibba, die Kleine Körbchenmuschel, ist eine solche Überlebenskünstlerin. Das Weichtier mit den hellen, ungleich großen Klappen übersteht Sauerstoffkrisen mehrere Wochen lang. „Die Muschel verschließt sich und stellt ihren Stoffwechsel völlig um. Das sauerstoffarme Wasser bleibt draußen“, erklärt Zuschin. Während alle anderen Tiere im Kampf gegen das Ersticken an die Oberfläche kommen, bleibt sie im Sediment und überdauert dort den Ausnahmezustand. Die nicht essbare Muschel mit einem Durchmesser von einem Zentimeter ist heute das dominierende Tier der nordadriatischen Meeresböden. Die bunten Fischschwärme fehlen hingegen völlig. Die Forscher wissen aus Untersuchungen, dass das in den vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden anders war. Seine Forschung zeige, dass es „fünf nach zwölf“ sei, so Zuschin. Er untersuchte vier Jahre lang in einem vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekt die Historie des Ökosystems der Nordadria.

Küsten schon lang besiedelt

„Die nördliche Adria eignet sich besonders gut für ein Studium von Langzeitveränderungen in marinen Lebensgemeinschaften, weil ihre Küsten schon lang besiedelt sind“, sagt er. Nachweise gibt es bis in die Urgeschichte. Seither fischt der Mensch im Meer und leitet zugleich seine Abwässer hinein. „Vor allem die vergangenen 150 bis 200 Jahre führten zu beträchtlichen Eingriffen in die Ökologie zahlreicher Lebensräume“, sagt Zuschin.

Doch wie stellt man Veränderungen fest, die für aktuelle ökologische Forschung zu weit zurückliegen, für paläontologische Untersuchungen aber zu neu sind? Die Forscher sammelten dazu an sieben Stellen, u. a. in Italien vor Venedig und im Podelta, in Slowenien vor Piran oder in Kroatien vor den Brijuni-Inseln, 1,5 Meter lange, zylindrische Bohrkerne.

Das entpuppte sich als durchaus handfestes Unterfangen: Die Wissenschaftler fuhren mit einem gemieteten Boot hinaus aufs Meer und ließen das Kernentnahmegerät ins Wasser. Um den Bohrzylinder in das Sediment zu hämmern, hoben sie 70 Kilogramm schwere Gewichte mit einem Seil an und ließen diese wieder fallen. „Ein Knochenjob“, so die Forscher. In einer späteren Projektphase schafften sie dafür eine spezielle Winde an, mit der sich die Lasten einfacher nach oben kurbeln ließen.

Analysiert wurden die Proben einerseits mit der bewährten, aber teuren Radiokarbonmethode, der C14-Datierung.

Andererseits nutzten die Forscher die sogenannte Aminosäureracemisierung: Diese eher neue, weit günstigere Methode beruht darauf, dass die Aminosäuren in fossilen Knochen oder Schalen nach dem Tod des Lebewesens degradieren. Daraus lässt sich auf das Alter einer Probe schließen – im aktuellen Projekt je nach Ort der Bohrung zwischen hundert und 5000 Jahre.

Heimische Arten verdrängt

Die Ergebnisse belegen, dass die menschengemachte Eutrophierung, also die Anreicherung des Wassers mit Nährstoffen vor allem aus der Landwirtschaft, die Situation der Fauna klar verschärfte. Die hohen Nährstoffkonzentrationen förderten das Entstehen sauerstoffarmer Wasserschichten über dem Meeresboden. Das führte zu einem Massensterben benthischer Lebewesen (siehe Lexikon). Hinweise für solche Phänomene fanden die Forscher schon in jahrhundertealten Kernschichten, aber die Häufigkeit der Sauerstoffkrisen nahm im 20. Jahrhundert dramatisch zu.

Umgekehrt stellte sich heraus, dass eine slowenische Quecksilbermine, deren Abwässer seit fast 500 Jahren über den Isonzo in den Golf von Triest gelangten, deutlich geringere Auswirkungen hatte als erwartet. Zudem zeigte sich, dass eingeschleppte Arten heimische zurückdrängen: etwa Anadara transversa, eine Muschel, die mit Schiffen aus Nordamerika kam.

Am stark beeinträchtigten Meeresboden gibt Zuschin vor allem dem „Dredschen“ die Schuld. Bei dieser Art der Fischerei wird ein Schleppnetz mit schwerem Metallrahmen über den Meeresgrund gezogen. Dort nimmt es alle Lebewesen mit und kratzt den Boden ab. Die kleinen Fischer wüssten von ihren Vätern und Großvätern noch, dass die Tiere am Meeresgrund den Arcaboden zum Überleben brauchen, sagt Zuschin. Er fordert ein Verbot des Dredschens. Auch wenn es lang dauere, bis das Ökosystem sich wieder erholt: Man müsse ihm jedenfalls eine Chance geben.