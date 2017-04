Textversion

04.04.2017 | 08:58 | (DiePresse.com)

Deutsche Forscher fanden heraus, dass nicht nur der Holzbock sondern auch die Auwaldzecke die Krankheit weiterverbreitet.

Es gibt schlechte Nachrichten zum Start der Zeckensaison. Nicht nur der Holzbock, sondern auch die Auwaldzecke kann die tückische Krankheit FSME übertragen. Das fanden Wissenschafter der Universität Hohenheim heraus. Allerdings ist unklar, ob die winzigen Tiere erst kürzlich zum Überträger wurden oder ihre Gefährlichkeit bisher einfach nicht bekannt war.

Zudem wurde erstmals in Deutschland ein Fall dokumentiert, bei dem das Virus durch infizierte Ziegen-Rohmilch übertragen wurde. Das Hohenheimer Forscher-Team beobachtet, dass FSME-übertragende Zecken zunehmend auch im Winter und in Stadtnähe aktiv sind. Das gilt sogar für den Norden Deutschlands. Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) kann zu Hirnhautentzündung führen. In der Regel wird die Krankheit durch Zeckenstiche auf den Menschen übertragen.