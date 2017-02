Textversion

04.02.2017 | 13:05 | Alice Grancy (Die Presse)

In der Natur schützt die Rinde das Holz. Als Baumaterial verwendet, ist der Werkstoff UV-Licht und Witterung ausgesetzt, Lignin wird abgebaut.

Nicht nur der Mensch wird mit dem Alter langsam grau. Auch unbehandeltes Holz wirkt mit der Zeit silbrig. „Die Natur hat nie vorgesehen, dass Holz direkt bewittert wird“, sagt Gerhard Grüll von der Holzforschung Austria. Denn die Rinde schützt den Baum. Erst, wenn man ihn fällt und verarbeitet, treffen Sonne, Wind und Wetter auf die exponierten Flächen.

Ein chemischer Prozess wird in Gang gesetzt. UV-Licht trifft auf das Holz. Während der Mensch durch das kurzwellige Licht einen Sonnenbrand bekommt, baut das Holz Lignin ab: Dessen chemische Strukturen werden aufgebrochen. Das wasserunlösliche Lignin wird dadurch wasserlöslich, Regen wäscht es aus. Was zurückbleibt, ist schließlich der Hauptbestandteil des Holzes, die Zellulose. Stellt man diesen Vorgang in Bewitterungsversuchen im Labor nach, wird die Oberfläche sogar fast weiß. Wieso? „Im Freien kommt es zu Verschmutzungen und Bewuchs durch Mikroorganismen. Das lässt sich im Experiment schwer nachstellen“, erläutert Grüll. Schimmel- oder Bläuepilze verursachen im Freien die silbergraue Farbe. Immerhin: Die Pilze ernähren sich nicht vom Holz, zerstören es also nicht. Die Festigkeit des Baustoffs bleibt unbeeinträchtigt.

Wespen bauen Zellulosenester

Ähnlich ist es bei Wespen. Sie nagen die unbeschichteten, vergrauten Oberflächen an. Das leicht verwitterte und dadurch weiche Holz lässt sich gut anknabbern – und für den eigenen Nestbau verwenden. „Daher haben Wespennester die gleiche silbergraue Farbe wie verwittertes Holz“, erklärt Grüll. Auch Wespenfraß zerstört kein Brett; an der Fassade bleiben als Fressspuren der Insekten lediglich feine Streifen. Holzzerstörende Insekten wie die Larven des Hausbockkäfers meiden direkt bewitterte Bauteile. Sie fühlen sich in geschützten Bereichen wohler, sagt Grüll. Daher seien Insektenschutzgitter bei Hohlräumen wichtig.

Fürchten muss man sich nicht, Holz erodiert nur sehr langsam: um ein Zehntel Millimeter im Jahr. Nach und nach zeigt sich dadurch ein – entsprechend der Jahresringe gemustertes – Relief. Schreitet der Abbau des Lignins anfangs nur langsam voran, bräunt sich die Oberfläche zunächst. Dann ist noch Lignin im Holz, das sich aber bereits verändert. Dieses Nachdunkeln kennt man auch aus dem Innenbereich: etwa, wenn man eine neue, helle Zirbenstube mit einer alten, dunkelbraunen vergleicht.

Im Außenbereich, etwa bei Hausfassaden, laufen diese natürlichen Vorgänge – meist zum Unmut der Hausbesitzer – nicht gleichmäßig ab: Geschützte Bereiche bleiben hell, an den exponierten Stellen einige Meter weiter wird das Holz schon deutlich grau. Was zeigen nun die Experimente der Forscher, wie man sein Haus am besten schützen kann? Man könne etwa grau pigmentierte Lasuren verwenden, deren Farbton der natürlichen Vergrauung nahekommt, rät Grüll.

Gemeinsam mit Partnern aus der Industrie arbeiten die Forscher auch an neuen Beschichtungen: an Licht- und Feuchteschutzprodukten für Holz, die Abbauprozesse verhindern. Gefragt sind vor allem farblose Mittel. Eine Besonderheit, denn anders als bei anderen, deckend lackierten Baustoffen will man bei Holz den natürlichen Farbton bewahren: „Weil es einfach so schön ist“, sagt Grüll.

