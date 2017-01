diepresse.com

Protest gegen Maradona-Show in Opernhaus

Textversion

05.01.2017 | 13:36 | (DiePresse.com)

"San Carlo ist ein Musiktempel, was hat der Fußball damit zu tun?" Zu Ehren der Fußballlegende steht in einem der großen Opernhäuser Italiens demnächst ein neues Spiel am Programm.