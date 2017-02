Textversion

17.02.2017 | 05:48 | (DiePresse.com)

Die Deutschen gewannen das Auswärtsspiel in Saloniki 3:0 und stehen so gut wie in der nächsten Runde. Manchester United schießt Saint-Etienne ebenfalls mit 3:0 vom Platz.

Schalke 04 hat sein Hinspiel im Europa-League-Sechzehntelfinale erfolgreich gestaltet. Die "Knappen" gewannen am Donnerstag bei PAOK Saloniki 3:0, wobei das erste Tor aus einer österreichischen Kollaboration resultierte. Nach einer Freistoßflanke von Alessandro Schöpf staubte Guido Burgstaller in der 27. Minute ab. Ein Ibrahimovic-Hattrick brachte Manchester United ein 3:0 gegen Saint-Etienne.

Schalke übernahm nach der Führung das Kommando. Burgstaller scheiterte wenig später aus spitzem Winkel an PAOK-Torhüter Panagiotis Glykos. Schöpf zeigte auf der rechten Seite gegen den Ex-Austrianer Marin Leovac eine ansprechende Leistung, ehe er in der Pause in der Kabine bleiben musste. Leovac sah für ein Foul an Schöpf in der 34. Minute die Gelbe Karte, ist damit für das Rückspiel in der kommenden Woche gesperrt.

Max Meyer (82.) erhöhte im Finish mit einem Kopfballtreffer auf 2:0, danach wurde Burgstaller vom Feld genommen. Sein Ersatzmann Klaas-Jan Huntelaar machte noch das dritte Tor, womit Schalke die Heimpartie in Gelsenkirchen mit deutlich weniger Anspannung angehen kann.

Ibrahimovic trifft drei Mal

Zlatan Ibrahimovic brachte ManUnited im Old Trafford in der 15. Minute in Führung. Nach einem Freistoß des Schweden wurde der Ball von der Mauer glücklich abgefälscht und rollte dann über die Torlinie. In der Folge entwickelte sich ein offenes Match mit Szenen auf beiden Seiten. In der Schlussphase der ersten Hälfte bestimmten die Franzosen sogar das Spiel.

Nach der Pause gab allerdings Manchester den Ton klar an. In der 49. Minute überwand Ibrahimovic Etiennes Torhüter Stephane Ruffier per Kopf, befand sich bei der Flanke allerdings im Abseits. Nach einer guten halben Stunde setzte Paul Pogba, der gegen seinen älteren Bruder Florentin spielte, einen Kopfball an die Latte. Ibrahmovic brach den Bann in der 75. Minute, als er nach Stanglpass von links nur noch einschieben musste. Vom Elfmeterpunkt fixierte der Stürmer den 3:0-Endstand.

Ein lupenreiner Hattrick gelang Edin Dzeko beim 4:0 seiner AS Roma bei Villarreal. Der Bosnier traf von der 65. bis zur 86. Minute dreimal ins Schwarze und verschaffte den Italienern damit mehr als gute Chancen auf den Einzug in die Runde der besten 16.