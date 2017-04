Textversion

07.04.2017 | 12:32 | von unserem Korrespondenten Jürgen Streihammer (DiePresse.com)

Der 1. FC Union Berlin träumt vom Aufstieg in die Bundesliga. Aber nicht alle Fans finden das gut. Sie wollen nur Wurst, Bier und Fußball. Sagen sie zumindest. "Positiv verrückt", nennt der Österreicher Trimmel den Anhang der Eisernen. Eine Reportage.

Im Südosten der deutschen Hauptstadt, am Rande eines Waldstücks, trägt sich an diesem lauen Frühlingsabend Seltsames zu. Unten auf dem Rasen liefert der 1. FC Union Berlin das schlechteste Spiel seiner Rückrunde ab – 0:1 gegen Erzgebirge Aue, kein einziger Schuss aufs Tor in 90 Minuten. In der Nachspielzeit erhebt sich nun das Gros der Zuschauer. Es gibt Applaus. „Eisern Union“ hallt es durchs Stadion An der Alten Försterei, das noch Minuten nach Spielende fast zur Gänze gefüllt ist. Die Spieler drehen eine (Ehren)-Runde. Das sei hier immer so, versichert der stehende Sitznachbar: „Erste Regel: Die eigenen Spieler nicht auspfeifen.“

Union Berlin, das immer im Schatten des im Westen der Stadt siedelnden Erstligisten Hertha BSC steht, hat seine charmanten Eigenheiten. Das kleine Formtief kommt aber zur Unzeit. Die „Eisernen“ sind mitten im Aufstiegsrennen, ein Punkt trennt sie von einem direkten Aufstiegsplatz. Ungewohnt viele Fehlpässe mischten sich diesmal ins Spiel, das bei Union von einer in diesem Frühjahr beispiellosen Chancenarmut geprägt war. Nervenflattern vor dem möglichen größten Erfolg der 51-jährigen Vereinsgeschichte, dem Aufstieg in die erste Bundesliga? Manchem Fan zumindest wird der Rummel zu viel.

Als Fans ins Stadion einstiegen

„Scheiße. Wir steigen auf!“, stand kürzlich auf einem Plakat. Und das war wohl nur zur Hälfte ironisch gemeint. Der Aufstieg sei „eine zweischneidiges Wert“, sagt Holger P., 53., glühender Union-Fan. „Da kommen, dann alle ins Stadion. Auch die, denen es nicht um die Union geht.“ So wie beim Weihnachtssingen. 2003 waren ein paar Dutzend Union-Fans „halblegal“ ins Stadion eingestiegen und hatten dort auf dem Spielfeld Vorweihnachten zelebriert. Daraus ist eine Tradition erwachsen. „Das ne schöne Einstimmung auf Weihnachten“, sagt Holger P. „Ich geh da am 23. mit meiner Frau hin, wir trinken ein Bier, essen ne Wurst und singen Lieder.“ Aber nun sei das eben hip (das geht in Berlin schnell) und jeder kommt: „Die Jungen machen Selfies und singen gar nicht mit.“ Das ärgert ihn. 27.500 kamen am 23. Dezember 2016. Der Rasen war „rappelvoll“.

Ein 50-jähriger Union-Fan mit Brille und Jeansjacke sieht das ähnlich. Er wolle „keinen Kommerz“. Natürlich habe man sich anpassen müssen. Zweite Liga ist Profifußball. Aber er sei gegen Freistöße, „die von irgendeiner Firma gesponsert werden“. Die Union, ein Kultverein mit linker Attitüde, das St. Pauli des Ostens? „Das Wort Kult hören wir gar nicht gern“, sagt er und verabschiedet sich. Wie sein Name sei? Olaf Tremmel - so wie der Österreicher nur mit e.

Christopher Trimmel ist in seinen drei Berliner Jahren zum Führungsspieler gereift. Der Klub „sei auf jeden Fall einzigartig in Deutschland.“, sagt der 30-Jährige Rechtsverteidiger, der hier einer von vier Österreichern ist: neben Edeljoker Philipp Hosiner, Reservist Emanuel Pogatetz und dem dritten Torwart Michael Gspurnig.. „Klar ist, dass die Fans immer klatschen. Aber eigentlich wissen wir schon, dass wir uns das nicht immer verdient haben“, sagt Trimmel zur „Presse“. Die Fans seien „positiv verrückt“: „Sie haben auch das Stadion mitaufgebaut.“

Ganz links auf der Haupttribüne der Fußballarena ohne Laufbahn (Kapazität 22.000) sitzt Bianca, 39, kurze rote Haare. Sie hat damals auch beim Stadionumbau mitgeholfen, bewachte als „Security-Mitarbeiterin“ die Baustelle. Ehrenamtlich, in der Freizeit? „Ja, aber es gab für uns dann schon Freikarten.“ 2008/09 war das, just in jener Saison also, in der Union im ungeliebten Ausweichquartier Jahn-Sportpark in die zweite Liga geklettert war. „Auswärtsaufstieg“ während der „Wohnzimmerrenovierung“, nennen sie das.

Wo sich Regimekritiker versammelten

Die Zweitliga-Jahre weiß der Union-Fan zu schätzen, zumal die Vereinsgeschichte Genügsamkeit lehrt. 2001, erreichte man das DFB-Cupfinale Mehr war nicht. Gute Jahre sind es schon, wenn nicht wieder die Pleite droht. Und in der DDR standen die Eisernen im Schatten von protegierten Vereinen wie BFC Dynamo. Es gibt bis heute das Bild von Union als Anti-Stasi-Verein, als Sammelbecken für Regimekritiker. „Die Mauer muss weg“, skandierten sie bei Freistößen. Wobei auch Union die Schatten der Vergangenheit einholten, als 2011 bekannt wurde, dass der amtierende Präsident Dirk Zingler in einem „Stasi-Regiment“ gedient hatte. Ein bisschen kokettiert man mit der Außenseiterrolle, damals gegen die DDR, nun gegen "Kommerz".

Dass der Aufstieg in Reichweite ist, hat auch mit Präsident Zingler zu tun. Und dem Betreuerstab, wie Trimmel erläutert: Co-Trainer Henrik Pedersen nennt er den „Taktik-Spezialisten, der auch ins Mentale geht“, der zweite Stellvertreter, Sebastian Bönig, 35, sei „nah an der Mannschaft“ und darüber thront Ex-Schalke-Coach Jens Keller: „Er ist eine Riesen-Respektperson und hat einen Riesen-Namen in Deutschland.“. Trimmels Zukunft ist indes ungewiss. Sein Vertrag läuft aus. Er will bleiben. Noch ist nichts fixiert: „Man ist in Gesprächen mit dem Verein“, sagt er, Noch darf Trimmel träumen, von Stadttderbys gegen Hertha, Ausflügen zu den Bayern.

Das Restprogramm hat es aber in sich, darunter Auswärtsspiele gegen die Aufstiegskonkurrenten VfB Stuttgart und Eintracht Braunschweig. Falls es doch nicht klappt mit der 1. Bundesliga: Es wären nicht alle traurig.