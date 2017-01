Textversion

10.01.2017 | 10:48 | (DiePresse.com)

Die 33 Mitglieder des Fifa-Council sprachen sich einstimmig für die Aufstockung aus: In neun Jahren wird in 16 Dreiergruppen gespielt.

Das Fifa-Council hat die umstrittene Aufstockung der WM-Teilnehmerzahl beschlossen. Ab dem Turnier 2026 werden erstmals 48 statt der bisher 32 Mannschaften um den Titel spielen, entschied der Rat des Fußball-Weltverbandes am Dienstag in Zürich. Die Entscheidung sei "einstimmig" gefallen. Die erste Turnierphase der WM in neun Jahren soll in 16 Gruppen mit je drei Nationen ausgespielt werden.

Voraussichtlich werden die Teams auf den Plätzen eins und zwei jeder Gruppe in die K.o.-Runde einziehen. Ob wie von Fifa-Präsident Gianni Infantino im Vorfeld propagiert in diesem Format das Remis abgeschaffen und stattdessen bei Gleichstand nach 90 Minuten per Elfmeterschießen ein Sieger ermittelt wird, ist noch nicht bekannt. Weitere Details zur Mega-WM wollte die Fifa nach Ende der Sitzung am Dienstag bekanntgeben.

Die Gesamtzahl der WM-Spiele steigt voraussichtlich von 64 auf 80 Partien. Sportpolitisch brisant wird die Verteilung der zusätzlichen Quotenplätze an die sechs Kontinentalverbände, Europa hält derzeit mit 13 die meisten WM-Teilnehmer. Die Entscheidung darüber soll voraussichtlich bis zum nächsten Fifa-Kongress im Mai in Bahrain geklärt werden.