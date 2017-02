Textversion

05.02.2017 | 15:39 | (DiePresse.com)

Der BVB gewann das Duell der Verfolger gegen Leipzig 1:0, eine besondere Genugtuung für Trainer Thomas Tuchel nach harschen Schlagzeilen.

Zwölf Punkte Rückstand weist Dortmund als Dritter auf Spitzenreiter Bayern München auf, dennoch setzte ausgerechnet ein Sieg gegen einen Aufsteiger ungeahnte Emotionen frei. Der Gegner war freilich nicht irgendeiner, sondern RB Leipzig – die Sticheleien zwischen vermeintlichem Kult- und Kommerzklub haben Geschichte. Vor Anpfiff kam es dann auch zu unschönen Szenen. Nur ein massiver Polizeieinsatz verhinderte, dass die Auseinandersetzungen zwischen den beiden Fangruppen weiter eskalierten. Leipzig sprach von „beschämenden Übergriffen“, Dortmund verurteilte in einer Aussendung „diese Gewalt aufs Schärfste“.

Auf dem Rasen sorgte BVB-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang im Duell der Bayern-Verfolger für die Entscheidung (35.) und versetzte Trainer Thomas Tuchel derart in Euphorie, dass er sich zu sogar zu einer spöttischen Geste Richtung Leipziger Bank hinreißen ließ. „Wenn diese spezielle Energie da ist, wenn Druck drauf ist, dann packt es mich eben auch“, erklärte Tuchel und zeigte sich reuig. „Das kann man sich natürlich komplett sparen.“ Es verdeutlicht jedoch, welche Last auf dem 43-Jährigen lastet, seit Schlagzeilen um sein angespanntes Verhältnis zur Vereinsführung die Runde gemacht haben. Umso größer war nun die Genugtuung. „Das fühlt sich überragend an. 4:0 verkleidet als 1:0, super Spiel, super Energie, mit hoher Energie verteidigt. Wir haben nur vergessen, den Deckel drauf zu machen“, sagte der BVB-Coach mit Verweis auf den fahrlässigen Umgang seiner Mannschaft mit Torchancen.

Auf der Gegenseite nahm Ralph Hasenhüttl die dritte Auswärtsniederlage in Serie relativ gelassen hin. „Ich war schon oft stolz auf mein Team. Diesmal bin ich es besonders. Wir haben einen heißen Kampf geboten, egal, wie gebeutelt wir waren“, sagte der Steirer und verwies auf die grippebedingten Ausfälle von Toptorjäger Timo Werner, Marcel Sabitzer und Diego Demme. „Eine Niederlage in Dortmund wird uns nicht zurückwerfen. Es war eine tolle Erfahrung, vor allem für die jungen Spieler“, beruhigte Hasenhüttl.

Bayern ohne Opferbereitschaft

Dank der Dortmunder Schützenhilfe baute Bayern trotz des 1:1 gegen Schalke die Tabellenführung aus, in München herrschte dennoch Ernüchterung. „Es war nicht genug. Es ist kein Problem der Qualität, sondern der Opferbereitschaft“, kritisierte Trainer Carlo Ancelotti. Auch Kapitän Philipp Lahm, der wie David Alaba zunächst auf der Bank saß, fand deutliche Worte zur Einstellung seiner Kollegen: „Die Mannschaft muss sich bewusst sein, dass es so, wie wir die letzten dreimal agiert haben, in den nächsten Wochen nicht gehen kann. Sonst sind wir ganz schnell in mehreren Wettbewerben auf einmal raus.“ Schließlich wartet nächste Woche in der Champions League Arsenal.