Textversion

06.02.2017 | 14:01 | Von unserem Korrespondenten Gabriel Rath (DiePresse.com)

Leicester City, der Klub von Christian Fuchs, ist drauf und dran ein Jahr nach dem Meistertitel abzusteigen. Das ist seit 1938 und Manchester City keiner englischen Mannschaft mehr passiert.

Auf Leicester City FC sollte man wetten. Im Vorjahr boten Buchmacher auf den Meistertitel für den Verein aus den englischen East Midlands eine Quote von 5000:1 an. Dieses Jahr könnte reich werden, wer auf den Abstieg der „Foxes“ gesetzt hat. Nach 24 Runden trennt den regierenden Meister nur mehr ein Punkt von einem Abstiegsplatz, und Manager Claudio Ranieri brachte es nach der jüngsten 0:3-Heimniederlage gegen Manchester United am Sonntagabend auf ebendiesen Punkt: „Alles was im Vorjahr für uns gelaufen ist, läuft jetzt gegen uns. Das ist eben Fußball.“



Die Fans sehen das weniger philosophisch. Zum Ende des Heimspiels wurde die eigene Mannschaft mit Pfiffen und Buhrufen verabschiedete. Tormann Kaspar Schmeichel bezeichnete die Leistung als „inakzeptabel“ und „peinlich“. Es war nicht nur die vierte Niederlage in Folge, seit Jahresbeginn 2017 hat Leicester City FC in der Premier League kein einziges Tor geschossen.



Tatsächlich präsentiert sich die Mannschaft seit dem Meistertitel in der englischen Liga wie verwandelt. Riyad Mahrez, im Vorjahr zum „Spieler des Jahres“ in England gewählt, hat seit vergangenen April kein Tor mehr aus dem Spiel heraus erzielt. In der laufenden Meisterschaft hält er bei drei Toren – alle aus Elfmetern. Sein Angriffskollege Jamie Vardy hat in 24 Spielen erst fünf Mal getroffen.

Torverhältnis: minus 17

Wie sich mittlerweile herausstellte, hat man zudem im Sommer mit N'Golo Kanté einen unersetzlichen Spieler abgegeben. Nicht nur liefert der Franzose Woche für Woche bei seinem neuen Verein Chelsea FC sensationelle Leistungen. Seit seinem Abgang fehlt Leicester im Mittelfeld ein Mann, der Druck machen und zugleich die Abwehr entlasten kann. Ohne Kanté sehen Christian Fuchs und Robert Huth dieser Tage schwer überfordert aus. Ein Torverhältnis von -17 ist das drittschlechteste aller Premier League-Vereine.



Ein unglückliches Händchen zeigte Leicester aber auch bei Einkäufen. Stürmer Islam Slimani, im Sommer um 25,5 Millionen Pfund von Sporting CP aus Lissabon geholt, hat erst fünf Mal getroffen und ist meist verletzt. Der Spanier Luis Hernández wurde nach nur sechs Monaten an seinen Heimatverein Málaga CF zurückgegeben, der Argentinier Leonardo Ulloa ist nach einem geplatzten Transfer sauer.



Er wollte ausgerechnet zu einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, dem Tabellenletzten Sunderland FC, wechseln. Das zeigt nicht nur, dass es schon einmal attraktiver war, für Leicester City zu spielen. Noch sind die Foxes amtierender Meister. Es ist aber auch ein Anzeichen dafür, dass hinter den Kulissen einiges nicht stimmen dürfte. Von „großen Egos“ und „mangelhafter Einstellung“ wird gemunkelt.

Ranieri - erst der Held, jetzt ein Buhmann?

Meistertrainer Ranieri, für seine Heldentaten im Vorjahr zu „Europas Fußballmanager des Jahres“ gewählt, gerät immer mehr unter Druck. Er will davon freilich nichts wissen: „Wir sind völlig geeint“, sagte er nach der Niederlage gegen Manchester United. „Ich habe volles Vertrauen in die Spieler, und die Spieler vertrauen mir.“



Unübersehbar ist aber, dass der 65-jährige Italiener zunehmend erratisch agiert. „Für sie war alles zu einfach, und für uns war alles zu schwierig“, erklärte er nach der Niederlage gegen ManU schon etwas vergeistigt. Während er im Vorjahr an einem ebenso simplen, wie wirkungsvollen Spielplan festhielt, wird er diese Saison wieder seinem alten Spitznamen „The Tinkerman“ gerecht. Im Champions League-Spiel gegen Kopenhagen stellte er nur zwei Stunden vor Anpfiff die Formation völlig um.



Bei Buchmachern ist er mittlerweile erster Favorit auf den Hinauswurf: Die Quote beträgt aktuell nur mehr 7:4. Retten könnte ihn ein weiteres erfolgreiches Abschneiden in der Champions League, wo Leicester City entgegen allen Erwartungen die Gruppenphase als Sieger beendete und nun am 14. März gegen Sevilla FC antreten wird. Ebenfalls noch im Bewerb sind die Foxes im FA-Cup.



Das alles aber zählt nicht, wenn der Klassenerhalt nicht gelingt. Noch bleiben 14 Runden. Aber das nächste Spiel am Sonntag gegen Abstiegskonkurrenten Swansea hat jetzt fast schon epische Dimensionen. Die Herausforderung ist gewaltig: Die Waliser sind unter ihrem neuen Trainer Paul Clement enorm erstarkt. Zugleich hat Leicester von den bisher 21 Punkten nur drei auswärts geholt.



Es wäre nicht das erste Mal, dass ein englischer Meister im Folgejahr absteigt: Manchester City widerfuhr 1938 dasselbe Schicksal. Die Schmach blieb freilich Jahrzehnte in die Psyche des Clubs eingebrannt. Der langjährige Foxes -Fan Jasvant Singh aber meint schon heute schicksalsergeben: Wir sind Leicester. Jetzt sind wir wieder dort, wo wir hingehören.