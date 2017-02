Textversion

09.02.2017 | 10:59 | (DiePresse.com)

Drei Afrika-Cup-Teilnehmer haben das ÖFB-Team in der aktuellen FIFA-Weltrangliste überholt, Spitzenreiter ist weiterhin Argentinien.

Das österreichische Fußball-Nationalteam hat in der aktuellen FIFA-Weltrangliste aufgrund des Afrika-Cups drei Plätze verloren. Die ÖFB-Auswahl von Teamchef Marcel Koller scheint seit Donnerstag auf dem 34. Rang auf - unmittelbar hinter Afrika-Cup-Sieger Kamerun. Auch Finalist Ägypten und der Senegal zogen an den Österreichern vorbei. Im Februar 2016 war das ÖFB-Team noch auf Platz zehn gelegen.

Spitzenreiter ist weiterhin Argentinien vor Brasilien, Weltmeister Deutschland, Chile und Belgien. Europameister Portugal liegt weiterhin an achter Stelle, Österreichs WM-Quali-Gruppengegner Wales an zwölfter. Österreichs nächster Quali-Gegner Republik Moldau verbesserte sich um eine Position auf Rang 163. Die Moldauer gastieren am 24. März in Wien. Vier Tage später testet das ÖFB-Team in Innsbruck gegen Finnland, die aktuelle Nummer 97 der Welt.

FIFA-Weltrangliste (Stand 9. Februar 2017):

1. ( 1.) Argentinien 1.635 Punkte

2. ( 2.) Brasilien 1.529

3. ( 3.) Deutschland 1.433

4. ( 4.) Chile 1.386

5. ( 5.) Belgien 1.371

6. ( 7.) Frankreich 1.313

7. ( 6.) Kolumbien 1.304

8. ( 8.) Portugal 1.240

9. ( 9.) Uruguay 1.195

10. (10.) Spanien 1.168

11. (11.) Schweiz 1.140

12. (12.) Wales 1.120 *

weiter:

25. (23.) Irland 854 *

34. (31.) Österreich 783

51. (45.) Serbien 637 *

97. (93.) Finnland 350 ** 125. (121.) Georgien 263 * 163. (164.) Moldau 145 *

* = Österreichs Gruppengegner in der WM-Qualifikation für 2018.

** = Österreichs Testspielgegner am 28. März in Innsbruck.