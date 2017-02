Textversion

16.02.2017 | 16:07 | (DiePresse.com)

Trainer Torsten Frings heißt den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama herzlich willkommen. Dieser solle im Fall eines Besuchs "früh genug Bescheid sagen".

Trainer Torsten Frings vom deutschen Bundesliga-Schlusslicht SV Darmstadt 98 hat die Einladung an den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama zu einem Spiel am Böllenfalltor bekräftigt. "Barack ist herzlich willkommen", sagte Frings am Donnerstag. "Aber er soll früh genug Bescheid sagen, damit wir hier die ganzen Sicherheitsvorkehrungen auch treffen können." Auch der in Diensten der "Lilien" stehende US-Stürmer Terrence Boyd lud Obama mittels Videobotschaft ein:

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass der einst mächtigste Mann der Welt Darmtsadt auf Twitter folgt. Wie der "Hessische Rundfunk" berichtet, ist der deutsche Klub sogar das einzige in einer der europäischen Top-Ligen spielende Fußballtam überhaupt, über das sich Obama bei dem Kurznachrichtendienst informiert. Mittlerweile rätseln sogar die US-Medien, so fragte sich die "Washington Post", warum der Ex-Präsident einem so "furchtbar schlechten Team" folgt. Vielleicht ist es Boyds Tor beim 2:1-Sieg gegen Dortmund am vergangenen Wochenende geschuldet, damit hatte es der US-Nationalspieler auch jenseits des Atlantiks in die Schlagzeilen geschafft.

Darmstadt freut sich jedenfalls über seinen prominenten Fan, der Vergleich offenbart die Dimensionen: Während Obama selbst rund 85 Millionen Follower auf Twitter hat, bringt es Darmstadt auf gerade einmal 62.000.