16.02.2017 | 16:59 | (DiePresse.com)

Nach den Spielern werden nun offenbar auch Offizielle abgeworben: Mark Clattenburg soll im Wüstenstaat das Schiedsrichterwesen professionalisieren.

Der englische Top-Schiedsrichter Mark Clattenburg beendet seine Karriere in der Premier League und im europäischen Fußball, um einen Job in Saudi-Arabien zu übernehmen. Das bestätigte der englische Schiedsrichterverband am Donnerstag, ohne ein Datum für den Wechsel zu nennen. Der 41-Jährige soll beim saudischen Fußballverband die Nachfolge seines Landsmanns Howard Webb antreten.

Webb war dort vor kurzem als Direktor der Schiedsrichter zurückgetreten. Clattenburg soll die Arbeit der Offiziellen in Saudi-Arabien verbessern und professionalisieren, aber auch Partien in der nationalen Liga pfeifen. Seit 2004 pfiff Clattenburg in der Premier League. 2016 leitete er das Finale im FA-Cup, der Champions League und der Europameisterschaft.