Textversion

18.02.2017 | 17:36 | (DiePresse.com)

Der Tabellenführer musste sich gegen Hertha mit einem 1:1 begnügen. Bremen feierte nach vier Niederlagen wieder einen Sieg.

Berlin/Dortmund. Kaum hatte Bayern München die Kritiker mit einem fulminantem Sieg in der Champions League zum Verstummen gebracht, setzte es in der Meisterschaft einen Rückschlag. Der Tabellenführer war bei Hertha BSC Berlin zwar klar überlegen, musste aber am Ende froh über das 1:1 sein. Denn nach dem Gegentor durch Ibišević (21.) fand der Meister lange kein Rezept gegen die diszipliniert verteidigenden Berliner, erst in der Nachspielzeit rettete Lewandowski (97.) zumindest einen Punkt. Verfolger RB Leipzig tritt am Sonntag (15.30 Uhr, live Sky) bei Gladbach an und kann den Rückstand verkürzen.

Borussia Dortmund kam nach den Misserfolgen der letzten Woche vor einer leeren Südtribüne (Strafe wegen der Ausschreitungen gegen Leipzig) dank Toren von Bruma (20.), Piszczek (48.) und Dembele (59.) zu einem 3:0-Heimerfolg gegen Wolfsburg. Ein wichtiger Befreiungsschlag gelang auch Werder Bremen. Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge sorgten Gnabry (16.) und Delaney (23.) für einen 2:0-Sieg in Mainz, Trainer Alexander Nouri hat sich damit vorerst wieder ein wenig Luft verschafft.

Ein gelungenes Comeback feierte Aleksandar Dragovic bei Leverkusens 3:1-Sieg in Augsburg. Bellarabi erzielte das 50.000 Tor in der Liga (23.) und sicherte sich damit einen Eintrag in die Geschichtsbücher. Hernandez sorgte mit einem Doppelpack (40., 65.) für die Entscheidung, nachdem Kohr zwischenzeitlich verkürzt hatte (60.).

21. Runde: Augsburg (Hinteregger, Teigl bis 71.) - Leverkusen (Dragovic, Baumgartlinger ab 69.) 1:3, Dortmund - Wolfsburg 3:0, Mainz - Bremen (Junuzovic bis 89.) 0:2, Hertha - Bayern (Alaba) 1:1, Hoffenheim - Darmstadt 2:0, Frankfurt - Ingolstadt (Suttner, Hinterseer ab 89.) 0:2