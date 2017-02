Textversion

24.02.2017 | 13:50 | (DiePresse.com)

Alessandro Schöpfs Wunsch von Manchester United wurde nicht erfüllt. Die Engländer messen sich mit Rostow.

Im Achtelfinale der Fußball-Europa-League kommt es zum deutschen Duell von Schalke (Guido Burgstaller, Alessandro Schöpf) mit Mönchengladbach. Das hat die Auslosung am Freitag in Nyon ergeben. Spannung verspricht auch das Duell von Olympique Lyon mit AS Roma. Spieltermine sind der 9. und 16. März.

Alle Achtelfinal-Paarungen:

Celta de Vigo - Krasnodar, Apoel Nikosia - RSC Anderlecht, Lyon - AS Roma, Rostow - Manchester United, Olympiakos Piräus - Besiktas Istanbul (Kavlak), KAA Gent - KRC Genk, Kopenhagen - Ajax Amsterdam