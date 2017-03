Textversion

08.03.2017 | 12:39 | von Senta Wintner (Die Presse)

Debüt für einen Ex-Salzburger und etliche Stars: Nach den Rekordausgaben für Legionäre startet Chinas Super League in die neue Saison.

Rund 8000 Kilometer von Österreich entfernt weht ein Hauch der Bundesliga durch das Stadion, wenn an diesem Wochenende die chinesische Super League in die neue Saison startet. In Guangzhou empfängt Evergrande zum Auftakt Hauptstadtklub Beijing Guoan, mit Alan bzw. Jonatan Soriano stehen sich heute zwei ehemalige Salzburg-Profis als Gegner gegenüber. Als sich Alan im Jänner 2015 im Alter von 25 Jahren gegen Österreichs Meister sowie das Vorhaben, ihn für das ÖFB-Nationalteam zu gewinnen und stattdessen für China entschied, sorgte dies noch für Überraschung und Kopfschütteln.

Zwei Jahre später hat sich das Bild gewandelt. Soriano, 31, war mit einer Ablöse von stolzen zehn Millionen Euro nur einer von 44 Neuzugängen im Millionenbereich, insgesamt gaben Chinas 16 Erstligisten in der Winterpause die Rekordsumme von 388 Millionen Euro aus. Längst wechseln nicht mehr nur Spieler im Karriereherbst auf der Suche nach einer lukrativen Pensionsvorsorge ins Reich der Mitte, wie dies früher und bei Experimenten mit Ligen in den USA, Nahost oder Indien der Fall war.

Kühner WM-Traum

China macht vielmehr ernst mit der Ansage von Staatspräsident Xi Jinping. Der glühende Fan hat dem Fußball im Land einen Zehnjahresplan verpasst, das langfristige Ziel: eine Nationalmannschaft, die 2050 um den WM-Titel mitspielt. Die momentane Realität ist Platz 86 der Weltrangliste hinter Haiti, Uganda oder Katar und eine einzige Endrunden-Teilnahme 2002 (drei Niederlagen, null Tore). Als Zwischenschritte soll allein bis Ende dieses Jahres die Zahl der Nachwuchsakademien im ganzen Land von derzeit rund 13.000 auf 20.000 erhöht, dazu die nationale Liga zur weltweit strahlenden Bühne werden.

Die Weichen dafür hat die chinesische Führung hinter den Kulissen gestellt, schließlich profilieren sich mit den Klubs ausschließlich staatliche Unternehmen und parteigenehme Magnate. So wird etwa Shanghai SIPG, das im Winter mit dem Brasilianer Oscar von Chelsea (60 Millionen Euro) den teuersten Neuzugang verbuchte, vom städtischen Hafenbetreiber in Staatsbesitz gesponsort. Jiangsu Suning, einer von drei Klubs, die im Winter ausschließlich chinesische Spieler verpflichteten, gehört Zhang Jindong, Unternehmer und einer der reichsten Einwohner des Landes, der nicht ganz zufällig auch der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes, einem Beratergremium des Staatsapparates, angehört. Bei jedem Transfer geht es nicht nur um den Wert des eigenen Produkts, sondern ein Stück weit auch um die Gunst von Präsident Xi.

Die großen Pläne von oberster Stelle schlugen sich im Kauf der TV-Rechte durch die ebenfalls staatlich gestützte China Media Group nieder. Bereits im Oktober 2015 zahlte diese rund 1,1 Milliarden Euro für die nächsten fünf Jahre – das Zwanzigfache des letzten Vertrags und mehr als das Doppelte des nächsthöchsten Angebots. Eine Investition in die Zukunft, denn die chinesische Liga hat ihren Wert allein im letzten Jahr um über 80 Prozent auf 399 Millionen Euro (Premier League: 4,9 Mrd., österreichische Bundesliga: 150,1 Mio.) gesteigert. Sie ist damit die am stärksten wachsende der Welt.

Der Großeinkauf im Winter hat für viel Aufmerksamkeit und so manchen Ärger bei Klubs in Europa gesorgt, allerdings nicht dem Staatsplan entsprochen. Die Liga-Verantwortlichen schärften daher prompt die Kaderregeln nach, statt wie bisher vier dürfen in dieser Saison nur noch drei Nicht-Asiaten auf dem Spielbericht aufscheinen, dafür verpflichtend zwei einheimische U23-Spieler. Ein herber Schlag für die Klubs, denn die meisten haben mehr als die erlaubte Anzahl im Kader. Und einen Carlos Tevez setzt angesichts eines kolportierten Wochengehalts von 700.000 Euro (!) – damit wäre er mit Abstand bestbezahlter Fußballer der Welt – kein Trainer der Welt auf die Tribüne.

Hummer und Nadelstiche

Für die zahlreichen Neuzugänge aus Südamerika, Europa oder Afrika ist Chinas fußballerische Entwicklung freilich nebensächlich, trotz gebetsmühlenartig wiederholter Betonung der sportlichen Herausforderung gibt vor allem der Blick aufs Bankkonto den Ausschlag. Soriano zählte schließlich schon in Salzburg zu den Topverdienern, nun darf er sich über einen vergoldeten Karriereausklang mit rund acht Millionen Euro pro Jahr freuen.

Den Preis müssen die Profis in Bezug auf die Lebensqualität bezahlen: fremde Kultur und Sprache, Smog in den Großstädten oder die weiten Anreisen und verschiedenen Klimazonen bei den Auswärtsspielen. „Alles“, so berichtete Zvjezdan Misimovic, lange Zeit in der deutschen Bundesliga und zuletzt drei Jahre in China, kürzlich im „kicker“-Magazin, sei anders gewesen. „Die Mentalität, die Organisation, vor allem das Essen.“ War Hummer vor dem Spiel ungewöhnlich, aber zumindest noch bekannt, blieben viele andere Gerichte schier undefinierbar. In solchen Zweifelsfällen griffen der Deutsch-Bosnier und seine ausländischen Kollegen lieber auf selbstgekochten Reis und Nudeln zurück. Auch die Behandlung mit traditioneller chinesischer Medizin durch den Klubarzt war für Misimovic fragwürdig. „Akupunktur hilft auch im Fußball nicht gegen alles.“

Bis Anfang November wird sich zeigen, ob sich die investierten Millionen auf dem Spielfeld rechnen und ob Soriano in Peking genauso gut wie in Salzburg (172 Tore in 202 Pflichtspielen) funktioniert. Ex-Kollege Alan hat jedenfalls in Fernost die Erfolgsspur gefunden: Er geht mit Titelverteidiger Guangzhou als großer Favorit in die neue Saison. Wer möchte, kann sich in Österreich übrigens über den Pay-TV-Sender sportdigital selbst ein Bild machen.