07.03.2017 | 17:52 | (DiePresse.com)

Die U19-Mannschaft von Österreichs Meisters besiegte Atletico Madrid mit 2:1 und qualifizierte sich für das Finaltunier in Nyon.

Salzburgs Nachwuchsfußballer sorgen in Europa weiter für Furore. Nach Manchester City und Paris St. Germain setzte sich die U19-Auswahl im Viertelfinale der Uefa Youth League gegen Atletico Madrid mit 2:1 durch. Damit qualifizierte sich die Mannschaft von Marco Rose für das Finalturnier in Nyon in April. Der Halbfinalgegner (21. April) wird am späten Abend zwischen dem FC Porto und dem FC Barcelona ermittelt.

Nach zaghaftem Beginn dominierten die "Jungbullen" vor über 5000 Zuschauern in Wals-Siezenheim. Nach einem verlängerten Eckball von Xaver Schlager sorgte der aufgerückte Innenverteidiger Igor für die Führung (48.). Nach schönem Doppelpass mit Mergim Berisha erhöhte Hannes Wolf (62.). Danach vergab Salzburg einige gute Konterchancen, im Gegenzug kam Atletico durch Navarro noch einmal heran (79.). In der Schlussphase ließen die Salzburger aber nichts mehr anbrennen, brachten den verdienten Sieg über die Zeit.

"Ich bin verdammt stolz, das war ein hartes Stück Arbeit. Halbfinale klingt schon geil", sagte Salzburg-Trainer Rose. "Wir wussten, dass es kein fußballerischer Leckerbissen werden würde. Aber wir haben die Tore großartig herausgespielt, viele Chancen kreiert und uns am Ende gewehrt, wie es sich gehört."