Textversion

17.03.2017 | 13:32 | VON MARKKU DATLER (DiePresse.com)

Der FC Bayern ist für Karl-Heinz Rummenigge ein "Global Player", Duelle wie im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid sind "echte Klassiker". Doch Internet, Fernost und andere Geldquellen gilt es zu erschließen. Sie sind mehr als nur einen Torschuss entfernt.

München. Fußball war, als er noch selbst gespielt hat, Liebhaberei, sagt Karl-Heinz Rummenigge. In der Gegenwart hat er eine Verwandlung vollzogen, jetzt ist es noch immer ein wunderschönes Spiel, aber millionenschwer. Der FC Bayern, dem er als Vorstandsvorsitzender vorsteht, sei „damals ein regionales, ach, ein nationales Phänomen“ gewesen. Längst ist der Klub mittlerweile in ganz Europa ein Begriff – und geachtet. Dass sein Klub in dieser Saison weiterhin um drei Titel spielt und im Schlager des Champions-League-Viertelfinales auf Real Madrid trifft, ist für Rummenigge aufbauend. Es ist doch der FC Bayern, ein „Global Player“.

Vorerst muss es in Europa reichen. Carlo Ancelotti spielt jetzt gegen den Ex-Klub, Robben-Ribery gegen Ronaldo, dazu David Alaba, der "wie ein Wilder auf der Außenlinie gelaoppiert und dann auf den Millimeter genau flankt." Rummenigge strahlte, es ist das Spiel, auf das alles gewartet haben. „Das ist ein Klassiker. Das ist das absolute Toplos, das im Topf lag.“ Das bisher letzte Duell mit den Bayern hatte Real 2014 in überzeugender Manier gewonnen. Auf dem Weg zum Titel, dem ersten von zwei in den vergangenen drei Jahren, ließen die Madrilenen einem 1:0 daheim ein 4:0 in München folgen - es war Bayerns höchste und bisher letzte Heimniederlage im Europacup. Der damalige Real-Trainer: Carlo Ancelotti.

Es mag auf den ersten Blick irritieren, dass ein Münchner Klub seine Homepage in zwölf Sprachen, neuerdings auch auf Chinesisch, bespielt. Doch wer Büros in New York oder Shanghai öffnet, müsse vorbereitet sein. „Wir wollen alle Märkte bespielen, dafür haben wir Bayern-TV gegründet und Social-Media-Plattformen, forcieren den Online-Store“, erklärte der Europameister von 1980, ehemalige Weltpokal-, zweimalige Europacupsieger und zweimalige deutsche Meister bei einem vom Pay-TV-Sender Sky eingefädelten Treffen im Trainingszentrum an der Säbener Straße.

Die Internationalisierung

Um Präsenz zu zeigen und Absätze auf TV- und Merchandisingmärkten zu erhöhen, bestreitet Bayern seit Jahren etwa Trainingslager in Katar oder neuerdings auch Tests in Shanghai. In China spielt der deutsche Rekordmeister im Juli Partien gegen Arsenal und AC Milan, in Singapur warten Chelsea und Inter Mailand, die „Internationalisierung“ schreite unaufhaltsam voran. Rummenigge hat und lässt daran keinen zweifel, allerdings eine europäische Superliga komme für ihn nicht infrage. Warum? Wozu? Es hätte einfach keinen Sinn, es wären nur noch mehr Termine neben Liga, Cup und Champions League („Sie ist die Kirsche“).

Weil er auch Vorsitzender der European Club Association (ECA) ist, haben seine Worte Gewicht. Dass diese angedachte Eliteliga nicht auf seinem Schreibtisch entworfen wurde, ist offensichtlich. Er kenne auch niemanden, der diese Liga wolle, er sah darin nur die Gefahr einer „Reizüberflutung“; und die gelte es doch zu vermeiden. Als Beispiel nannte er England, auf der Insel gebe es zu viele Bewerbe. Rummenigge nannte einen „Milchcup, mit Hin- und Rückspiel“, und grinste. Hauptsache, alles laufe im Live-TV.

Mehr Geld, aber "bitte: nicht mehr Teams und Bewerbe"

Der Trend, dass Großvereine finanziell davonziehen, sei nicht aufzuhalten. Auch deshalb, weil jetzt in England dank des TV-Vertrages Milliarden fließen. Es sind Summen, von denen man in Deutschland nur träumen könne. „Die Schere ist aber schon seit dem Bosman-Urteil offen und wird nie wieder zugehen.“ Und als er schon bei Größen, Wahn und Aufblähung angekommen war, gab es kein Umhinkommen mehr, gleich mit dem Weltverband Fifa und WM-Plänen mit 48 Teams ins Gericht zu gehen. Die Erweiterung gehe ihm „gegen den Strich“, die qualitative Verwässerung sei schlecht – für große Nationen und freilich, den Fan.

Rummenigge verstehe aber die Meinung kleiner Länder, also auch die von ÖFB-Präsident Leo Windtner, der diese Expansion begrüße. „Kennen Sie den Unterschied von Qualität und Quantität? Die EM in Frankreich war der Beweis, dass die Gruppenphase ein einziger Irrtum ist, wenn die Albaner eine Woche lang nicht wissen, ob sie sich für das Achtelfinale qualifiziert haben . . .“

Während Bayern international alles daran setzen müsse, um bei TV- und Sponsorgeldern („Mehr Geld, besser Spieler – es wäre naiv anders zu denken“) aufzuholen, gelte es in der Heimat, den Abstand auf alle Verfolger zu wahren. Dass mit RB Leipzig ein Konkurrent erwachsen sei, stimmte ihn glücklich. Konkurrenz belebe das Geschäft, wenngleich der Aufsteiger, „das darf man nicht vergessen“, auch nur deshalb so weit vorne sei, weil es keine Dreifachbelastung gebe, der Klubs nur an Wochenenden spiele. Ob die Rückrunde anders verlaufen werde für Ralph Hasenhüttl („Macht tollen Job“), bleibe abzuwarten. Rummenigge formulierte es so: Für Bayern sei es der Alltag, zu gewinnen; für Leipzig ist es Neuland – und den Umgang damit müsse man erst lernen.

"Es gibt wird keine Lex Mateschitz geben!"

In der Frage, ob die Uefa ein gleichzeitiges Europacup-Antreten von Leipzig und Salzburg dulden werde, sagte er: „Wie ich Dietrich Mateschitz kenne, wird er eine Lösung haben.“ Und die könnte darin bestehen, „dass er einen Klub veräußert“. Welchen, das musste Rummenigge nicht betonen, nannte aber ein Fallbeispiel. Roman Abramowitsch beendete 2004 sein Engagement bei ZSKA Moskau, um Chelseas Auftritte in Europa nicht zu gefährden. Eine „Lex Mateschitz“ wird es nicht geben.

Und jetzt? Im CL-Viertelfinale warten Spitzenspiele, Fußball von höchster Güte. Die „Königlichen“ gegen die „Bayrischen“, Rummenigge sagt, dass nur noch Real im Uefa-Ranking vor seinem Klub läge als Nummer 1. Aber: „Es gilt doch die alte Regel, dass der Champions-League-Sieger seinen Titel nicht verteidigt, oder? Das spricht nicht gegen Bayern München.“

Es stehen zwar Millionen auf dem Spiel, letzten Endes ist es aber immer noch Fußball, das liebste Spiel für Millionen. Also, eine Liebhaberei.