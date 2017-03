Textversion

17.03.2017 | 13:17 | (DiePresse.com)

Schalke mit den ÖFB-Legionären Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf bekommt es im Viertelfinale mit Ajax Amsterdam zu tun.

Die Auslosung des Viertelfinales der Fußball-Europa-League am Freitag in Nyon hat folgende Paarungen ergeben:

RSC Anderlecht - Manchester United

Celta Vigo - KRC Genk

Ajax Amsterdam - FC Schalke 04 (Burgstaller, Schöpf)

Olympique Lyon - Besiktas Istanbul

Spieltermine: 13. und 20. April

Halbfinale am 4. und 11. Mai, Finale am 24. Mai in Solna (SWE)