23.03.2017 | 14:35 | (DiePresse.com)

Timo Kraus war Anfang Jänner nach einer Mitarbeiterfeier verschwunden. Nun wurde laut Medienberichten seine Leiche gefunden.

Die Leiche des seit Wochen vermissten HSV-Managers Timo Kraus ist im Hamburger Hafen geborgen worden. Das berichtet das "Hamburger Abendblatt" unter Berufung auf Polizeikreise und Rechtsmedizin. Bei der Leiche sei auch der Ausweis von Kraus gefunden worden, heißt es. Absolute Sicherheit soll ein DNA-Test bringen.

Kraus war nach einer Mitarbeiterfeier am 7. Jänner von Kollegen an den Landungsbrücken in Hamburg in ein Taxi gesetzt worden. Doch zu Hause kam der 44-jährige Familienvater nie an.