Textversion

26.03.2017 | 13:35 | (DiePresse.com)

Louis Schaub erlitt einen Muskelfaserriss im Oberschenkel, deshalb wurde Bremen-Legionär Florian Grillitsch für den Test gegen Finnland nachnominiert.

Das österreichische Nationalteam muss am Dienstag im Testspiel in Innsbruck gegen Finnland auf Louis Schaub verzichten. Der 22-jährige Offensivspieler von Rapid erlitt einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel. Das gab der ÖFB am Sonntagmittag bekannt. An seiner Stelle wurde Florian Grillitsch von Werder Bremen nachnominiert.

Grillitsch rückte am Sonntag erstmals beim ÖFB-Team ein. Der 21-jährige Niederösterreicher hat in Bremen einen Stammplatz im zentralen Mittelfeld. Am vergangenen Wochenende erzielte er beim 3:0 gegen den Tabellenzweiten RB Leipzig seinen zweiten Saisontreffer. Ins ÖFB-Training in Wien stieg der frühere U21-Teamspieler am Sonntagnachmittag ein.

Schaub zog sich die Verletzung Samstagmittag im Training nach dem WM-Quali-Spiel gegen die Republik Moldau (2:0) zu, bei dem er nicht zum Einsatz gekommen war. Eine MR-Untersuchung am Nachmittag ergab einen Muskelfaserriss. Wie lange der Mittelfeldspieler ausfällt, war vorerst offen. Laut ÖFB-Angaben soll sich Schaub bei seinem Club weiteren Untersuchungen unterziehen, um über den Grad des Faserrisses Aufschluss zu erhalten.

Für die nächsten Rapid-Spiele wird Schaub aber auf keinen Fall zur Verfügung stehen. Die Hütteldorfer, auf den siebenten Tabellenplatz abgerutscht, gastieren am Samstag in der Bundesliga beim Achten SKN St. Pölten. Vier Tage später folgt erneut in St. Pölten das so wichtige Viertelfinale im Cup, über den sich die Grün-Weißen noch für den Europacup qualifizieren könnten.

In 38 Pflichtspielen in dieser Saison hat Schaub bisher elf Tore für Rapid erzielt. Unter dem seit November amtierenden Trainer Damir Canadi hat der ÖFB-Teamspieler aber noch nicht getroffen.