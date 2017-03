Textversion

27.03.2017 | 18:04 | von Markku Datler (Die Presse)

Österreichs Testgegner ist eine Sportnation, doch Gesellschaftswandel, Geldsorgen und starre Strukturen sorgen für Stagnation. Fußballer sind somit Ausnahmeerscheinungen. Ein Essay.

Wien. Finnland und Fußball, das ist ein Widerspruch. Das Land der tausend Seen ist berühmt für Langläufer, Skispringer, Rallyefahrer, Formel-1-Legenden, echte Eishockey-Giganten. Es gibt Gelsen, Wälder, Sümpfe, Sommerhäuschen, Helsinki, Nokia, Räucherkästen – mit diesen Begriffen wird das Land mit 5,5 Millionen Einwohnern eher assoziiert, von der Pisa-Vorherrschaft ganz zu schweigen.

Aber Fußball, „Jalkapallo“, nein. Ganz sicher nicht. Nur im Schlammfußball ist Finnland eine Weltmacht. Sonst verlaufen sich bei Ligaspielen mit zwölf Klubs, Hauptsponsor ist die staatliche Lotterie, eher die Zuschauer.

Und dennoch, es gibt sie, wenige Ausnahmekönner – von denen auch Österreichs Sport noch Jahrzehnte später zehrt – wie Jari Litmanen (Ajax, Barcelona, Liverpool) oder Sami Hyypiä (Liverpool, Leverkusen). Auf welchen Irrwegen auch immer, es spielten sogar Finnen in der Bundesliga: Kimmo Lipponen 1989 bei Vienna oder Mika Pulkkinen (2000, SW Bregenz). Petri Pasanen war in Salzburg fehl am Platz, Markus Heikkinen hingegen eine Stütze bei Rapid. Dass er Grün-Weiß mit HJK Helsinki (2014) im Europa-League-Play-off eliminierte, ist ein Klassiker unter finnischen Mythen. Ebenso unvergessen: Helsinkis Gala-Auftritt in der Champions League 1998/99.

Kein Event – aber Legionäre

Dem Nationalteam blieb der Auftritt bei einem Großereignis bis dato verwehrt, selbst die maximale Aufstockung von EM und WM wird nicht helfen. Zehnmal sind sich Österreich und Finnland bisher gegenübergestanden, achtmal gewann das ÖFB-Team. Die einzige Niederlage: 1993 in Turku, 1:3 in der WM-Qualifikation unter Teamchef Herbert Prohaska.

Nur zwei Spieler im 25-Mann-Kader spielen in der Heimat, den Rest – wie beim ÖFB – stellen Legionäre. Teilweise findet man sie aber bei doch renommierten Adressen in Europa: Hetemaj (Chievo), Hradecky (Frankfurts Nummer eins vor Heinz Lindner), Moisander (Klubkollege von Junuzović bei Bremen), Lod (Panathinaikos), Pukki (Bröndby) oder Pohjanpalo (mit Baumgartlinger und Dragović bei Leverkusen) sind die bekanntesten Namen.

Es gibt so viele Unterschiede zum österreichischen Sport, die aufhorchen lassen, und doch seit Jahren in die gleiche Richtung weisen. Finnland glänzt mit funktionalen Leichtathletikstadien, -Hallen, landesweit täglich benützbaren 50-Meter-Schwimmbecken. Es herrscht trotzdem Stagnation in der einstigen Hochburg für Läufer, Speerwerfer, Kugelstoßer oder Schwimmer. Allein der Blick auf die Ausbeute bei Olympia 2016 in Rio lässt die Alarmglocken schrillen: Es gab nur eine Bronzemedaille. Nicht im Segeln, dafür im Frauenboxen.

Die Gründe für den Niedergang dieser Kultur sind schleierhaft, Sport genießt ja im Hohen Norden hohen Stellenwert. Er wird gelebt, 90 Prozent aller Finnen bewegen sich Studien zufolge regelmäßig. 42 Prozent der Jugendlichen (420.000) sind in einem der 9000 Vereine gemeldet. Es geht nicht um Klamauk wie Handyweitwurf, Frauentragen oder Schlammkick, sondern um Sport, der keine Siegertypen mehr produziert, weil Schule, System und Interesse nicht länger übereinstimmen. Dabei, die sportliche Tragweite reicht sogar weit in die Weltwirtschaft mit Amer Sports. Einem Konzern, der seit 1994 unter anderem auch in Besitz von Atomic ist.

Doping, Computer, keine Sieger

Nur alles auf Doping, die Folgen der WM 2001 in Lahti sowie in Scharen abspringende Sponsoren zu schieben, wäre zu billig. Wandel der Gesellschaft, Konkurrenz durch TV, Computer und Internet, falsche Strukturen und grottenschlechte Funktionäre – es gibt viele Auslöser, die sogar „Primesportarten“ wie Skispringen (letzter Weltcupsieg: Anssi Koivuranta 2014 in Innsbruck) ins Abseits drängten. Derzeit versucht mit Andreas Mitter ein Österreicher in dem Land, das aktuell mit 2000 Menschen das Grundeinkommen (560 Euro) testet, zu retten, was noch zu retten ist.

Dass diese Extremmissionen eher gelingen denn eine WM-Qualifikation, wäre nicht verwunderlich. In Finnland funktioniert Hightech, bewegen andere Ideen, wird Melancholie geliebt. Nur der Fußball bleibt ein Widerspruch.