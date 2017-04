Textversion

02.04.2017 | 15:43 | (DiePresse.com)

Die Mannschaft aus Glasgow ist nach einem 5:0-Auswärtssieg bei Heart of Midlothian acht Runden vor Schluss nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

Celtic Glasgow hat am Sonntag zum sechsten Mal in Folge den schottischen Meistertitel geholt. Die "Bhoys" sind nach einem 5:0-Auswärtssieg gegen Heart of Midlothian schon acht Runden vor Schluss nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Für Celtic war es die 48. Meisterschaft, Rekordchampion ist Stadtrivale Rangers mit 54 Titeln.