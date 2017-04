Textversion

10.04.2017 | 15:52 | (DiePresse.com)

Guido Burgstaller wurde nach seinem Doppelpack gegen Wolfsburg zum dritten Mal nominiert.

Stürmer Guido Burgstaller vom deutschen Bundesligisten Schalke 04 ist vom Fachmagazin "kicker" in die Elf der 28. Runde gewählt worden. Der Kärntner, der am Samstag gegen Wolfsburg zwei Treffer erzielte, wurde diese Ehre in dieser Saison zum dritten Mal zuteil. Er ist einer von drei Schalkern in der Auswahl, mit mehr Profis (4) ist nur Serienmeister FC Bayern München vertreten.