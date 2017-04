Textversion

10.04.2017

Die Österreicherinnen hielten vor allem in der ersten Halbzeit mit der Nummer vier der Welt mit, mussten sich letztlich aber 0:3 geschlagen geben.

Der Countdown zur EM-Premiere für Österreichs Frauen-Fußballnationalteam läuft, ein weiterer wichtiger Test fand am Montag in England statt. In Milton Keynes absolvierte die Mannschaft von Dominik Thalhammer ein freundschaftliches Kräftemessen mit der Nummer vier der Welt. Vom Klassenunterschied (Österreich Nr. 24) war vor allem in der ersten Halbzeit nichts zu bemerken, wenngleich es früh den Rückschlag setzte: Nach schöner Flanke behauptete sich White im Kopfballduell gegen Schnaderbeck und brachte England in Führung (5.).

Die Österreicherinnen ließen sich vom Rückstand nicht beirren, setzten den Gegner mit gewohnt aggressivem Pressing unter Druck. Der Ball zirkulierte gut, einzig der letzte Pass erreichte Burger und Billa an vorderster Front zu selten. So dauerte es bis zum ersten ÖFB-Torschuss, dann näherte sich Zadrazil gleich zweimal dem englischen Tor gefährlich an (33., 36.).

Entscheidung nach der Pause

Nach der Pause wurde England seiner Favoritenrolle mehr gerecht und übernahm die Kontrolle über das Spiel. Gleich zweimal konnte sich Torhüterin Zinsberger auszeichnen, hielt ihre Mannschaft mit Glanzparaden (50., 51.) im Spiel. Wenig später gab Feiersinger ihr Comeback nach Achillessehnenverletzung, dem rot-weiß-roten Offensivspiel fehlte es jedoch an Präzision und Nachdruck. Wie es geht, zeigten die Lionesses auf der Gegenseite vor, kamen immer wieder mit zügig und direkt vorgetragenen Aktionen gefährlich vor das Tor.

Beim zweiten Gegentreffer war dann aber auch eine Portion Pech dabei: Ein Lattenpraller wurde von Zinsberger noch abgelenkt, Bronze war zur Stelle und staube zum 2:0 ab (67.). Inzwischen machte sich bei den Österreicherinnen die hohe Laufleistung bemerkbar, die Kräfte schwanden. Bei einem Eckball stellte England noch einmal seine Kopfballstärke unter Beweis, Houghton köpfelte zum 3:0-Endstand ein (86.).

Die ÖFB-Frauen blieben somit für einen insbesondere vor der Pause couragierten Auftritt unbelohnt, betrieben bei der ersten Live-Übertragung im Zuge der ORF-Offensive im Frauenfußball allerdings durchaus Eigenwerbung.