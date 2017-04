Textversion

12.04.2017 | 07:42 | (DiePresse.com)

"Sprengsätze" detonierten nahe dem BVB-Mannschaftsbus, Spieler Bartra wurde verletzt und musste operiert werden. Das Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales wurde abgesagt. Polizei findet "Schreiben" nahe des Tatorts.

Dortmund/Berlin. Es sollte ein Fußballfest werden am Dienstagabend in Dortmund. Doch stattdessen herrschte Ausnahmezustand: Knapp zwei Stunden vor Beginn des Champions-League-Viertelfinal-Hinspiels zwischen Borussia Dortmund (BVB) und dem AS Monaco gab es drei Explosionen nahe des BVB-Mannschaftsbusses. Ein Spieler wurde verletzt, das Match abgesagt. Die Polizei geht von einem "gezielten Angriff auf die Mannschaft" aus, wie sie in einer Pressekonferenz kurz vor Mitternacht mitteilte. Und die zuständige Staatsanwältin erklärte, es sei nahe des Tatorts ein Bekennerschreiben gefunden worden. Die Echtheit werde überprüft. Über den Inhalt wollte sie sich aus "ermittlungstaktischen Gründen" nicht äußern. Es hat sich laut Polizei jedenfalls um "ernst zu nehmende Sprengsätze gehandelt".

Rückblende: Am frühen Dienstagabend teilt die Polizei auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ein Bild des Mannschaftsbus des AS Monaco, der vor dem Dortmund-Stadion einfährt. Zusatz: „Der BVB kommt gleich.“ Ein Irrtum. Schon kurz darauf meldet die Polizei, es habe im Dortmunder Stadtteil Höchsten eine Explosion gegeben. Die Mannschaft des BVB hat sich dort in einem Hotel getroffen. Kurz nach 19 Uhr fährt der Bus in Richtung des rund zehn Kilometer entfernten Stadions ab. Momente später, als der Bus in die Wittbräucker Straße einbiegt, gibt es „drei Explosionen“ (Polizei). Die Sprengsätze sollen dabei in einer Hecke versteckt gewesen sein.

Der Schweizer BVB-Torhüter Roman Bürki (26) sagte dem Schweizer „Blick“, es habe „eine regelrechte Explosion“ gegeben. „Nach dem Knall haben wir uns alle im Bus geduckt, wer konnte, hat sich auf den Boden gelegt. Wir wussten nicht, ob noch mehr passiert.“ Bilder zeigen Feuerwehrwagen und Polizeiautos, die hinter dem Mannschaftsbus in den schwarz-gelben Vereinsfarben stehen. Scheiben im hinteren Teil sind geborsten. Marc Bartra, der Innenverteidiger, muss „notärztlich betreut“ (BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke) und in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Spanier (26) musste noch am Dienstag operiert werden. Er hat sich die Speiche im Handgelenk gebrochen. Zudem wurde er von Glassplittern am Arm verletzt.

Später wird eine Drohne über dem Tatort kreisen auf der Suche nach weiteren Sprengsätzen. 65.000 Fans sollten an diesem Abend im Signal-Iduna-Park dem Spiel gegen den AS Monaco beiwohnen. Es herrscht nun höchste Alarmbereitschaft. Die Sicherheitskräfte stehen vor der Herausforderung, Tumulte und Panik auf den Rängen zu verhindern. Die Worte Explosion und Sprengsatz meiden sie Berichten zufolge. Auf der Stadion-Leinwand ist nur von einem "Vorfall" zu lesen. Das Verlassen der Zuschauer soll reibungslos abgelaufen sein.

Mannschaft in „Schockstarre“

Irgendwann tritt BVB–Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vor das Mikrofon. Watzke, sagt, die ganze Mannschaft sei in "Schockstarre", darunter auch Trainer Tuchel. Eine der Explosionen habe direkt an Tuchels Seite des Mannschaftsbusses stattgefunden. Watzke bestätigte, dass das Spiel heute, Mittwoch, um 18.45 Uhr nachgeholt werden soll. Der Anschlag schlug hohe Wellen in der Sportwelt. Sicherheitsvorkehrungen wurden verschärft, etwa vor dem Mannschaftshotel von Real Madrid in München. Der spanische Spitzenklub tritt heute, Mittwoch, gegen den FC Bayern an.

Die Dortmunder Polizei hat am nächsten Tag vor allem das Verhalten der Zehntausenden Fußballfans nach der kurzfristigen Absage gelobt. "Das ist gestern mit sehr viel Ruhe abgelaufen, und das hat uns natürlich als Polizei und sicherlich auch dem Verein sehr geholfen", sagte Nina Vogt, Sprecherin der Dortmunder Polizei, Mittwoch früh im ZDF. "Ich glaube, da können wir alle sagen, dass wir auf die Reaktionen gestern nur stolz sein können", betonte sie.