14.04.2017 | 10:25 | (DiePresse.com)

Lyon-Fans "wurden mit Pyrotechnik bombardiert", erklärte Klubpräsident Jean-Michel Aulas. Besiktas muss nun mit einer drastischen Strafe rechnen.

Nach den Ausschreitungen beim Viertelfinal-Hinspiel der Fußball-Europa-League zwischen Lyon und Besiktas hat der Präsident des französischen Clubs von zahlreichen Verletzten gesprochen. "Ich habe während der ganzen ersten Hälfte (...) Fans gesehen, die aus Stolz nicht ins Krankenhaus gehen wollten, aber die blutbefleckt waren und viele Geschoße abbekommen hatten", sagte Jean-Michel Aulas.

Türkische Fans hatten am Donnerstag eine Viertelstunde vor Beginn des Spiels Feuerwerkskörper in Richtung der Gastgeber-Tribünen geworfen, woraufhin Hunderte Fans auf den Rasen flüchteten. Sie seien in Gefahr gewesen, sagte Aulas. "Sie wurden mit Pyrotechnik bombardiert (...). Wir haben zahlreiche Verletzte gehabt." Schon vor dem Stadion in Lyon hatte es Krawalle zwischen den beiden Fangruppen gegeben.

Besiktas muss nun mit einer drastischen Strafe rechnen. Erst im Dezember vergangenen Jahres hatte es ähnliche Vorfälle beim Champions-League-Spiel zwischen Dynamo Kiew und dem türkischen Verein gegeben, damals verhängte die UEFA Geldstrafen in Höhe von jeweils 60.000 Euro gegen beide Clubs.