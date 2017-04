Textversion

19.04.2017 | 11:19 | (DiePresse.com)

Nach der Niederlage gegen Real Madrid stürmten Münchner Spieler die Schiedsrichterkabine und taten ihren Frust über Ausschluss und Abseitstore kund.

In den Katakomben des Santiago-Bernabeu-Stadions gingen Dienstagnacht die Wogen hoch. Die Spieler von Bayern München waren nach der 2:4-Niederlage nach Verlängerung gegen Real Madrid und damit dem Viertelfinal-Aus in der Champions League kaum zu beruhigen. Im Zentrum der Kritik: Schiedsrichter Viktor Kassai und sein Team. Laut spanischen Medienberichten sollen Robert Lewandowski, Arturo Vidal und Thiago den Ungarn bis in dessen Kabine verfolgt und dort heftig beschimpft haben. Erst die Stadion-Polizei konnte die Situation beruhigen.

Kassai hatte in der Verlängerung gleich zwei Abseitstore von Ronaldo zum 2:2 und 3:2 gewertet, wobei vor allem ersteres eine klare Fehlentscheidung darstellte. "Ich muss sagen, ich habe zum ersten Mal so etwas wie wahnsinnige Wut in mir, Wut, weil wir beschissen worden sind. Wir sind beschissen worden, im wahrsten Sinne des Wortes", schimpfte Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge.

Vidal: "Referee hat uns um Champions League gebracht"

Und auch die Spieler taten ihren Unmut ungewohnt offen in die Mikrofone der Journalisten kund. "Wenn dir die Partie auf diese Weise gestohlen wird, ist das sehr bitter. Ein Spiel solcher Intensität und Klasse sollte nicht vom Schiedsrichter entschieden werden", klagte Vidal. "Als es bei 2:1 knapp wurde, hat er seine Show begonnen. Schon im Hinspiel mussten wir zu zehnt spielen und jetzt wieder, dazu zwei Abseitstore. Er hat uns um die Champions League gebracht."

Vidal hatte in der Schlussphase Gelb-Rot gesehen, ebenfalls eine umstrittene Entscheidung. Über die zweite Verwarnung lässt sich diskutieren - er spielte den Ball -, allerdings hätte der Chilene für ein hartes Einsteigen bereits kurz zu Beginn der zweiten Halbzeit vom Platz gestellt werden müssen. Umgekehrt forderten die Bayern-Profis dieses Schicksal auch für Reals Casemiro ein, der für sein geahndetes Elfmeterfoul an Arjen Robben ohne zweite Gelbe Karte davon kam. Auch über diesen Pfiff gab es ob der Flugkünste des Niederländers angeregte Diskussionen.

Ancelotti fordert Videobeweis

Selbst der sonst so ruhige Carlo Ancelotti war nach dem Schlusspfiff außer sich, rief Kassai noch auf dem Feld ein höhnisches "good job" zu. Auch bei der Pressekonferenz machte der Italiener die Fehler des Referees für das Ausscheiden verantwortlich. "In einem Viertelfinale der Champions League erwartest du dir einen Schiedsrichter mit mehr Qualität", sagte der Bayern-Coach und forderte: "Es ist Zeit für den Videobeweis."

Sein Gegenüber, Zinedine Zidane, wollte sich zur Schiedsrichterleistung nur bedingt äußern, wies aber darauf hin, dass dem Eigentor zum 2:1 für Bayern eine Abseitsstellung von Müller votraus gegangen war. "Es passiert auf beiden Seiten, das ist Fußball", sagte der Franzose. "Unabhängig von Ausschluss und den Abseitspositionen, sechs Treffer in zwei Spielen bedeuten, dass wir verdient weiter sind."