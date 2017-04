Textversion

21.04.2017 | 14:51 | (DiePresse.com)

Die U19-Auswahl setzte ihren Erfolgslauf in der Uefa Youth League fort und fixierte mit einem 2:1-Sieg sensationell den Einzug ins Finale.

Der Salzburger Nachwuchs sorgt in Europa weiter für Furore. Die U19-Auswahl besiegte im Halbfinale der Uefa Youth League die Altersgenossen vom FC Barcelona mit 2:1 und spielt damit am Montag (17 Uhr) um den Titel. Der Gegner wird zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon ermittelt.

Mboula brachte die Katalanen mit einer schönen Einzelaktion in Führung (19.), doch die Salzburger hielten tapfer dagegen und belohnten sich in der zweiten Halbzeit für ihren starken Auftritt. Zunächst traf Wolf nach einem groben Fehler des Barcelona-Torhüters zum Ausgleich (64.), Joker Patson sorgte in der Schlussphase für die Entscheidung (84.).