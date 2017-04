Textversion

Manchester Citys Topstürmer Zlatan Ibrahimovic fällt wegen einer schweren Knieverletzung nach britischen Medienberichten wahrscheinlich für den Rest des Jahres aus.

Am Samstagabend teilte Manchester United mit, der Angreifer und Verteidiger Marcos Rojo hätten "schwere Bänderverletzungen im Knie" erlitten. Die beiden sollen in den kommenden Tagen von Experten untersucht werden, erst danach will sich der Premier-League-Club zur Ausfallzeit äußern.

Ibrahimovic ist bewerbsübergreifend mit 28 Toren Topscorer von United. Für den Rest der Saison könnte der Schwede im Angriffszentrum unter anderen von Kapitän Wayne Rooney, der nach ausgeheilter Knöchelverletzung wieder fit ist, ersetzt werden.