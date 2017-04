Textversion

23.04.2017 | 19:07 | (DiePresse.com)

Die Londoner setzten sich gegen Manchester City mit 2:1 nach Verlängerung durch. Das Goldtor erzielte Alexis Sanchez.

Arsenal hat als zweites Team das Finale des englischen FA Cups erreicht. Der zwölffache Cupsieger setzte sich am Sonntag im Halbfinale nach Verlängerung mit 2:1 (1:1, 0:0) gegen Manchester City durch und trifft am 27. Mai im Wembley-Stadion auf Chelsea. Der Londoner Lokalrivale hatte sich bereits am Samstag mit 4:2 gegen Tottenham Hotspur durchgesetzt.

Nacho Monreal (71.) und Alexis Sanchez (101.) erzielten vor 85.725 Zuschauern in Wembley die Tore für den Arsenal. Zuvor hatte Sergio Aguero (62.) das Team von Trainer Pep Guardiola in Führung geschossen.