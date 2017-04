Textversion

24.04.2017 | (DiePresse.com)

Die Jungbullen gewannen das Finale gegen Benfica Lissabon nach Rückstand noch 2:1. Mit Patson und Schmidt trafen gleich zwei Joker.

Salzburgs U19-Auswahl hat ihren Erfolgslauf in der Uefa Youth League gekrönt. Die Jungbullen setzten sich im Finale in Nyon gegen die Altersgenossen von Benfica Lissabon mit 2:1 durch. Ein großer Achtungserfolg für die Nachwuchsarbeit des österreichischen Meisters, der zuvor mit Manchester City, Paris St. Germain, Atletico Madrid und FC Barcelona bereits namhafte Gegner ausgeschaltet hatte.

Im Finale der vierten Auflage des europäischen Nachwuchsbewerbs begann Salzburg im Centre sportif de Colovray couragiert und diktierte zu Beginn das Tempo. Erstmals im Turnierverlauf traf die Mannschaft von Marco Rose auf einen Gegner mit ähnlich viel Erfahrung im Erwachsenenfußball, wie die Jung-Salzburger in Liefering sind auch viele Benfica-Talente im B-Team in der zweiten Leistungsklasse engagiert. Diese Abgebrühtheit war den Portugiesen in den Zweikämpfen und im Spiel nach vorn anzumerken, schnörkellos und direkt wurde der Weg zum Tor gesucht.

Die erste große Chance vergab Joao Felix, der nach schönem Querpass seinen Gegner aussteigen ließ und dessen Schuss gerade noch zur Ecke abgefälscht wurde (14.). Wenig später stand der 17-Jährige erneut im Blickpunkt, nach Fehler von Mensah fehlte nicht viel (25.). Salzburg hatte zwar mehr Ballbesitz, doch ohne zündende Idee blieb es bei zumeist bei harmlosen Ballstafetten im Mittelfeld. In der 27. Minute rettete bei einem Schuss von Goncalves noch die Latte, wenig später aber war Salzburg-Keeper Zynel geschlagen: Nach einem Freistoß setzte sich Gomes gegen zwei Gegenspieler durch und köpfelte zum 1:0 für Benfica ein (29.).

Diesmal stechen gleich zwei Joker

Nach der Pause vergab Wolf nach idealem Stanglpass eine Riesenchance (49.). Ein Weckruf, denn Salzburg setzte nach und drängte auf den Ausgleich. Benfica zog sich immer weiter zurück und bekam schließlich die Rechnung präsentiert: Nach Eckball von Wolf köpfelte Daka, der Siegtorschütze gegen Barcelona, ein (70.), wenig später stellte Schmidt nach schönem Stanglpass auf 2:1 (75.) - Trainer Rose bewies ein doppelt glückliches Händchen.

Die Jungbullen hielten der portugiesischen Schlussoffensive auch dank einer Glanzparade von Zynel in der Nachspielzeit erfolgreich stand. Gelb-Rot für Kapitän Ingolitsch (94.) änderte nichts mehr daran, dass wenig später die Lennart-Johansson-Trophäe gestemmt wurde. Ein Highlight in den noch jungen Karrieren, das wohl keiner der Spieler vergessen wird.