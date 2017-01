Textversion

03.01.2017 | 15:44 | (DiePresse.com)

Die Südstädter haben sich überraschend von Trainer Oliver Lederer getrennt. Sein Nachfolger wird der Kroate Damir Buric.

Bundesligist Admira Wacker Mödling hat am Dienstagnachmittag mit einem Trainerwechsel überrascht. Der 52-jährige Kroate Damir Buric übernimmt zum Trainingsauftakt am 9. Jänner den Cheftrainerposten, teilte der Tabellensechste mit. Der bisherige Coach Oliver Lederer wurde "von seinen Aufgaben freigestellt", hieß es in der Aussendung weiter. Buric fungierte bis zum vergangenen Sommer als Trainer von Hajduk Split.