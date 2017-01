Textversion

11.01.2017 | 16:36 | (DiePresse.com)

Dayot Upamecano, 18, fehlt beim Trainingsstart, RB Leipzig angelt nach dem Shootingstar. Auch die Zukunft von Dimitri Oberlin ist offen.

Meister Red Bull Salzburg hat bei seinem Trainingsauftakt am Mittwoch auf Jonatan Soriano und Dayot Upamecano verzichten müssen. Der junge Verteidiger sei bei einigen Topclubs aus dem Ausland im Gespräch, sagte Sportchef Christoph Freund. Unklar ist auch die Zukunft von Stürmer Dimitri Oberlin, der gerade eben vom SCR Altach zurückbeordert wurde.

Trainer Oscar Garcia, der seine Spieler bei eisigen Temperaturen in der Red Bull Arena begrüßte, freute sich bereits darauf, wieder die Ärmel hochzukrempeln. "Wir haben einen schönen Urlaub gehabt, jeder hatte Zeit mit seiner Familie. Jetzt ist wieder Zeit zu arbeiten", stellte der Spanier klar. Dabei gehe es auch darum, "ein paar Bereiche unseres Spiels zu verbessern".

Rückkehrer Oberlin nicht gesetzt

Mit welchem Personal die Salzburger in die Rückrunde gehen, steht noch nicht fest. Bei einigen Spielern bestehen noch beträchtliche Fragezeichen. So ist Oberlin, der an "Winterkönig" Altach verliehen war und dort mit neun Toren überzeugte, ein Wackelkandidat. Möglich ist ein Verbleib in Salzburg, wo er noch bis 2018 Vertrag hat, ebenso wie die Rückkehr nach Vorarlberg oder der Wechsel zu einem anderen Klub.

"Wir haben die Option gezogen, damit wir das Heft in der Hand haben", erklärte Freund. "Bis 20. Jänner wollen wir eine Entscheidung haben", ergänzte er. Oscar bescheinigt dem Schweizer jedenfalls das Potenzial, auch beim Double-Seriengewinner reüssieren zu können. "Warum sollte er nicht auch für Salzburg Tore schießen? Er hat auch letzes Jahr schon hier getroffen", meinte der Chefcoach.

Upamecano-Entscheidung bis Ende der Woche

Der Abgang von Upamecano scheint dagegen bereits schon fast beschlossene Sache zu sein. Der 18-jährige Franzose sei "bei einigen großen Vereinen im Gespräch", sagte Freund. Laut unbestätigten Gerüchten soll Upamecano zuletzt sogar schon beim verbrüderten Klub RB Leipzig vorstellig gewesen sein. Freund dementierte, dass ein Wechsel in die deutsche Bundesliga unmittelbar bevorstehe. "Bis Ende der Woche soll es eine Entscheidung geben", meinte der sportliche Leiter nur.

Auch bei Stefan Stangl und Jordi Reyna, die bisher nur sporadisch zum Einsatz kamen, werde nach einer zeitnahen Lösung gesucht. "Es kann sein, dass uns der eine oder andere verlässt. Wir werden nach heutigem Stand aber niemanden mehr dazuholen", kündigte Freund an. Dieser Vorsatz gelte selbst für den Fall, dass Upamecano den Verein verlässt. "Wir sind auch auf dieser Position breit aufgestellt."

Soriano noch nicht ganz fit

Kapitän Soriano absolvierte nach seiner Oberschenkelverletzung am Mittwoch noch ein individuelles Programm, sollte am Freitag aber mit von der Partie sein. Salzburg trainiert noch eineinhalb Wochen in heimatlichen Gefilden, von 22. bis 31. Jänner steht das Trainingslager in Dubai auf dem Programm. Bis dahin sollen auch alle personellen Fragen geklärt sein.

"Wir freuen uns schon, endlich wieder mit dem Ball zu trainieren", meinte Mittelfeldspieler Valon Berisha. "Wir wollen uns gut auf die zweite Hälfte vorbereiten. Das ganz große Ziel ist es, zwei Titel zu verteidigen", sagte Linksverteidiger Andreas Ulmer, der den kulinarischen Versuchungen der Winterpause wie vor allem Weihnachtskeksen angeblich nicht widerstehen konnte. "Aber ich habe das Glück einer guten Veranlagung und kann mehr essen, ohne dass ich zunehme."