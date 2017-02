diepresse.com

Siebenjähriger Vienna-Fußballer bittet Mateschitz um Hilfe

22.02.2017 | 10:31 | (DiePresse.com)

Weil die Vienna in argen Finanznöten steckt, hat sich nun ein siebenjähriger Junge, der für die Wiener spielt, in einem Brief an Mäzen Dietrich Mateschitz gewendet.