22.02.2017 | 16:34 | CHRISTOPH GASTINGER (DiePresse.com)

Egal, ob im Old Trafford zu Manchester oder im Mattersburger Pappelstadion – Stefan Maierhofer, 34, spielt immer noch gern Fußball. Und wundert sich über seine Kritiker. Ein "Presse"-Gespräch.

Über Stefan Maierhofer wurde schon so vieles gesagt und geschrieben, weil seine Geschichte atypisch ist, er aus vermeintlich wenig Talent außerordentlich viel gemacht hat. Als Landesligaspieler (SV Langenrohr) wurde Maierhofer einst an der Münchner Säbener Straße vorstellig, der damalige Amateure-Coach der Bayern, Hermann Gerland, staunte über die körperliche Präsenz und den "Pferdeschuss des Langen". Erst in Deutschland empfahl sich Maierhofer für Österreich, Rapid rief und der 2,02 Meter große Stürmer traf. Mit den Wienern wurde Maierhofer 2008 Meister, es sollte übrigens der bis dato letzte Titel für die Hütteldorfer bleiben.

Der mittlerweile 34-Jährige erfüllte sich im Lauf seiner Karriere viele Träume, spielte in Englands Premier League (Wolverhampton) oder vor den euphorischen Fans der Traditionsklubs in Duisburg und Köln. Nach seinem jüngsten Engagement in der Slowakei (Double mit Trencin) war Maierhofer ein halbes Jahr vereins-, aber nicht tatenlos. An sechs Tagen pro Woche schuftete er für den jederzeit möglichen Ernstfall. "Laufen, Radfahren, CrossFit, ein bisschen Fußball." Die Plagerei lohnte sich, vor fünf Wochen unterschrieb der Weitgereiste beim SV Mattersburg. "Und die Vereinsverantwortlichen waren schwer überrascht, in welchem körperlichem Zustand ich zur Mannschaft gestoßen bin."

Alles, nur kein Ja-Sager

Mit Stefan Maierhofer ist einer der wenigen, nahezu ausgestorbenen Typen zurück im heimischen Fußballgeschäft. Der ehemalige ÖFB-Teamspieler ist kein Ja-Sager, er polarisiert mit Aussagen und Toren, spaltet damit die Fangemeinschaft. Nicht wenige hatten den "Major", wie er sich auch selbst gerne nennt, längst abgeschrieben – ein Fehler. Mit einem Tor und einer Vorlage hatte Maierhofer beträchtlichen Anteil an den Siegen gegen Sturm (1:0) und Wolfsberg (2:1). "Ich finde meine Kritiker peinlich bis lächerlich und es wundert mich, dass diese Stimmen nie verstummen", sagt der Angreifer im Gespräch mit der "Presse" und fragt: "Arbeiten die anderen so viel schlechter oder arbeite ich vielleicht härter?" Maierhofer kennt die Antwort, er hält fest: "Harte Arbeit schlägt Talent." Er sei schließlich der beste Beweis dafür.

Der gelernte Koch und Restaurantfachmann („"Ich hätte auch das Gasthaus meiner Eltern übernehmen können") hat sich auch mit gewissen Wesenszügen der heimischen Gesellschaft bis heute nicht anfreunden können. "Der Neidfaktor in diesem Land ist ganz schlimm. Niemand gönnt dir etwas." Ein österreichisches Phänomen? Maierhofer nickt und verweist auf seine Zeit in England. "Dort kommt zuerst die Queen – und dann schon die Fußballer. Man respektiert sich."

Reize aus Fernost

Mit 34 Jahren erlebt Maierhofer den Herbst seiner Karriere. Er hat viel gesehen, viel erlebt, "ich habe im Old Trafford, auf Schalke und in der Allianz Arena gespielt." Auch das Pappelstadion in Mattersburg habe seinen Charme, der Pendler ("Ich fahre jeden Tag 200 Kilometer") nennt es gern sein neues Zuhause. Das Ziel mit den Burgenländern ist offensichtlich, der Klassenerhalt machbar.

Maierhofers Vita hat schon zu viele Richtungswechsel gesehen, um sichergehen zu können, dass Mattersburg seine letzte Ausfahrt ist. Vielleicht öffnet sich noch einmal die Tür ins Ausland, in Asien könne man schließlich nicht nur gut essen. "Wenn du in einer Saison so viel verdienen kannst wie woanders in fünf, dann musst du dir das überlegen", sagt der Routinier, der sich längst auch intensive Gedanken über die Zeit nach seiner Fußballerkarriere macht.

Maierhofer, das verlangt und fördert sein Naturell, ist ein Mann für die erste Reihe, auch auf der Trainerbank. Bis Sommer möchte er seine A-Lizenz erhalten haben, momentan sammelt er in der Akademie Burgenland in Mattersburg wichtige Praxiserfahrung, er schnuppert Trainerluft. "Und irgendwann möchte ich einen Bundesligaklub trainieren."