05.03.2017 | 12:27 | von Markku Datler (Die Presse)

Für Rapid zu arbeiten, ist für Damir Canadi ein Traum. Stadion, Spieler, Stimmung – Hütteldorf habe für ihn trotz der Negativserie von bislang nur zwei Siegen viel Flair. Kritik wischt der Wiener eiskalt weg, dass er dennoch vom Titel spricht, sind keine „Fake News“.

Sie traten bei Rapid Ihren Job mit dem Spruch an, „ein Arbeiter und kein Zauberer zu sein“. Wäre es nicht jetzt, mit nur zwei Siegen aus zwölf Spielen, doch besser, ein Magier zu sein?

Damir Canadi: Grundsätzlich beschäftige ich mich nicht mit Zauberei. Wichtiger ist, dass wir zusammenhalten bei Rapid. Die Mannschaft muss sich finden, ihre Situation erkennen, sich auf ihre Qualität beschränken und das zeigen, was sie kann. Das sind wir, das macht uns aus. Es ist für viele neue, junge Spieler eine sehr schwierige Situation, keine Frage. Aber das prägt sie auch für ihre weitere Karriere – vor allem deshalb, weil ich ja davon überzeugt bin, dass wir da rauskommen.

Kritik ist Teil des Fußballgeschäfts, auch wenn es mitunter unter die Gürtellinie geht. Wie gehen Sie damit um, vor allem, wie vermitteln Sie den Spielern, dass sie trotzdem so weitermachen sollen wie bisher?

Ich bin der, der sie unterstützen kann! Das ist der Job des Trainers, ich muss die sportliche Lage einschätzen. Dass alles medial etwas anders gesehen und begleitet wird, liegt aktuell auch auf der Hand. Für die Spieler macht es alles sicherlich auch noch viel schwerer, aber auch für mich ist es nicht immer leicht. Aber, glauben Sie mir, ich kann damit viel besser umgehen als manche wahrhaben wollen. Wirklich.

Wie motivieren Sie sich?

Ich habe viele Freunde und Kollegen aus diversen Ligen, die mit mir sprechen und die Lage richtig einschätzen. Ich selbst bin ein absolut positiv denkender Mensch. Ich brauche keine Ja-Sager, bin sehr bodenständig. Ich lasse mir meine Freude von niemandem nehmen.

Gute Trainer lassen sich von niemandem bei der Aufstellung dreinreden. Bei Ihrer Aufzählung erweckte es aber den Eindruck, der Klubarzt hätte mitbestimmt . . .

Nein, nein. Es gibt aktuell bei uns nur vier Langzeitverletzte. Es gibt aber noch einige mit ein paar Wehwehchen, sonst sind wir wieder ganz gut aufgestellt!

Zahlen lügen nicht, die Tabelle weist Rapid als Fünften, mit 20 Punkten Rückstand auf Salzburg, aus. Ist das wirklich nur Pech?

Es ist eine Gesamtsituation, die es schon länger gibt hier in Hütteldorf. In diese Spirale bringst du dich auch nur selbst, wenn es über einen sehr langen Zeitraum nicht nach Wunsch läuft oder gelaufen ist. Dann kann man schon von Glück oder Pech reden. Spielverlauf, Verletzungen, Schiedsrichterentscheidungen, die sind jede Woche anders, das kommt aber dazu. Ich will aber nicht unsere Ergebnisse jetzt mit Ausreden dokumentieren. Das geht nicht, so etwas muss man immer nur intern ansprechen und analysieren. Man kann Pech haben, für das Glück muss man als Fußballer aber immer selbst Sorge tragen.

Wien liebt Fußball über alles, Rapid und Austria bestimmen die Themen. Altverdiente lächeln zumeist, schimpfen aber nach Anpfiff prompt aus dem VIP-Klub oder den Kolumnen. Es gibt Schulterklopfer . . .

. . . die spielen doch überall mit. Das ist ja da das Tagesgeschäft. Wien hat knapp zwei Millionen Einwohner und Rapid ist die Nummer 1. Damit muss man fertig werden, und es ist auch sehr schön. Ich bin Wiener und weiß, was hier im Fußball wichtig ist. Und es gibt Medien, die ihre Leser bedienen wollen, das spüre ich jetzt intensiv, auch wenn nicht alles richtig ist, was da geschrieben wurde.

War es eine Herzensangelegenheit für Sie, einen großen Wiener Klub zu trainieren? Hat Austria nie angefragt?

Vielleicht hat es in der Vergangenheit einmal lose Gespräche gebeben, aber nicht mehr. Jedoch Rapid ist eine sehr, sehr große Herausforderung für mich, jeden Tag. Es ist der emotionalste Klub in Österreich, es gibt über 900.000 Sympathisanten. Das ist doch ein Traum, für so einen Klub, noch dazu in diesem modernen Stadion, zu arbeiten. Und, zu diesem Satz stehe ich auch: Über den Sommer hinaus hast du bei diesem Klub auch die Chance, den Titel zu gewinnen.

Entschuldigung, den Meistertitel?

Ja, mit Rapid. Dieser Herausforderung konnte ich einfach nicht widerstehen.

Dafür müssten Sie aber im Sommer sehr viele Spieler tauschen. Auch Ihr Selbstvertrauen scheint eher stärker ausgeprägt zu sein. Zeichnet Sie das aus? Diese Vorstellungskraft, diese „dicke“ Haut?

Es sind viele Dinge, wirklich. Man muss immer bei seiner Linie bleiben, darf sich von keinem treiben lassen. Viele wollen dich ja in die Enge treiben, aber du musst der Mannschaft das Vertrauen geben. Und es ihnen zeigen.

Dafür haben Sie ja das nicht vollkommen absurde Märchen, mit Altach den Titel zu gewinnen, aufgegeben.

Ich habe in Altach gesagt, auch schon in der Vorsaison, als es noch um den Abstieg gegangen ist, dass wir im Jahr drauf um den Titel spielen werden. Das Potenzial war ja da, das habe ich gesehen, und das sehe ich jetzt auch hier bei Rapid. Damals haben mich viele belächelt in Österreich. Da fragen sich jetzt sicher wieder viele, ob ich „wo ang'rennt“ bin. Nein, bin ich nicht! Ich habe diese Fähigkeiten, ich werde sorgsam mit Rapid umgehen, die Entwicklung beobachten und regieren. Mein Manko aber ist, dass man bei Rapid seit acht Jahren Erfolglosigkeit immer nur hört, dass es sich weiterentwickeln muss. Das kann keiner mehr hören, in dieser Situation schon gar nicht. Aber wir werden Erfolg haben.

Um in Österreich Meister zu werden, muss man an Salzburg vorbeikommen. Dort wurde mit Jonatan Soriano wieder einer der besten Spieler verkauft, der Klub spielt dennoch erfolgreich – und wird den Titel wieder gewinnen . . .

. . . ich glaube, dass Salzburg enorme Qualität hat, und Soriano ist nicht der Erste, auch nicht der Letzte, der geht. Dort kommt immer ein neues Talent nach, ob aus Liefering oder aus aller Welt. Salzburg hat ein Konzept, gegen diesen Klub braucht man also immer ein besondere Leistung.

Ist heute eine Trendwende der Rapid-Talfahrt keine Illusion?

Nein, ist sie nicht. Jeder muss über sich hinauswachsen, wir dürfen keine Angst haben. Wir ziehen unser Spiel durch – und ich meine Linie.