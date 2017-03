Textversion

10.03.2017

Die Einnahmen sind zu Gunsten des insolventen Regionalligsten. Tickets sind ab sofort für 18,94 Euro erhältlich.

Rekordmeister Rapid und die Vienna haben am Freitag den Termin für das geplante Freundschaftsspiel zur Unterstützung der finanziell angeschlagenen Vienna bekanntgegeben. Rapid gastiert in der kommenden Länderspielpause am 26. März (15.30 Uhr) beim Regionalligisten auf der Hohen Warte. Schon im Vorfeld (14.00 Uhr) kommt es zu einem Legendenspiel der beiden Traditionsvereine.

Die Vienna befindet sich in einem Sanierungsverfahren. Die erste Gläubigerversammlung ist für 27. März, also einen Tag nach dem Rapid-Spiel, angesetzt. Tickets für das Duell mit den Hütteldorfern sind ab sofort für 18,94 Euro erhältlich. Im Eintrittspreis, der auf das Gründungsjahr der Vienna als ältester Fußballclub Österreichs verweist, ist ein spezieller Traditionsschal enthalten.