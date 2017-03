Textversion

12.03.2017 | 18:19 | (DiePresse.com)

Die Hütteldorfer verloren bei Sturm Graz mit 1:2 und fielen damit in der Tabelle hinter die Admira auf Rang sechs zurück.

Rapid findet weiter keinen Weg aus der Krise. Bei Sturm Graz setzte es eine 1:2-Niederlage, damit rutschten die Hütteldorferin der Tabelle hinter die Admira auf Rang sechs zurück. Ex-Rapidler Alar brachte die Steirer per Elfmeter in Führung (21.), Lykogiannis erhöhte mit einem Traumtor nach der Pause auf 2:0 (64.). Für die Mannschaft von Damir Canadi reichte es trotz großen Aufwands und Bemühens nur noch zum Anschlusstreffer durch Joelinton (80.), zudem kam Pech bei einem nicht gegebenen Elfmeter an Kvilitaia hinzu (64.).