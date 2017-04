Textversion

05.04.2017 | 21:37 | (DiePresse.com)

Der Titelverteidiger hatte gegen den Zweitligisten mehr Mühe als erwartet, Joker Haidara fixierte in der 111. Minute den 2:1-Sieg.

In der Liga ist Salzburg bereits davon gezogen, im ÖFB-Cup fällt die Entscheidung erst in zwei Runden. Auch hier zählt der Meister zu den Favoriten, die Chance auf das vierte Double in Folge wurde im Viertelfinale gegen Zweitligist Kapfenberg allerdings erst mit einem 2:1 nach Verlängerung (1:1) gewahrt.

Trainer Oscar Garcia hatte vor dem Duell mit Zweitligist Kapfenberg gewarnt, doch seine Aufstellung verhieß anderes. Christoph Leitgeb feierte nach 599 Tagen ein Comeback in der Startelf, Linksverteidiger Stefan Stangl kam erstmals seit Oktober zum Einsatz und Christian Schwegler bekleidete die ungewohnte Innenverteidigerposition. Und prompt war es der Tabellenfünfte der Ersten Liga, der in Führung ging. Ein weiter Einwurf wurde verlängert und Santos spitzelte den Ball über die Linie (8.). Die Salzburger antworteten mit Dauerdruck, Kapfenberg wehrte sich beherzt, musste aber den Ausgleich hinnehmen: Radosevic zog von der Strafraumgrenze ab, Torhüter Leitner war die Sicht verstellt und somit ohne Chance (21.).

Die Salzburger dominierten, die meisten Angriffsbemühungen kamen jedoch vor dem gegnerischen Strafraum ins Stocken. Die besten Chancen vergaben Caleta-Car per Kopf (63.) und Wanderson mit einem Weitschuss (81.), damit ging es in die Verlängerung. In dieser drängte der Meister auf die Entscheidung, das erlösende Tor war einem der Youth-League-Helden vorbehalten. Haidara, 19 Jahre jung und aus Mali, traf bei seinem ersten Einsatz für Salzburg zum 2:1 (111.).