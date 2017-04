diepresse.com

Rapid weiterhin in schweren Turbulenzen

Textversion

24.04.2017 | 10:16 | (DiePresse.com)

Djuricin nach 0:2 gegen Austria ratlos, die Stimmung sinkt und die Kritik an Krammer/Peschek wird immer schärfer - in Hütteldorf herrscht vor dem so wichtigen Cup-Spiel gegen Lask Unruhe.