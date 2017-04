Textversion

25.04.2017 | 14:26 | Christoph Gastinger (DiePresse.com)

Der Youth-League-Triumph von Red Bull Salzburg ist ein Imagegewinn für Österreichs Fußball. Große Karriere zu prophezeien wäre aber unseriös, wenngleich die Aussichten gut sind. Eine Analyse.

Es verwundert kein bisschen, dass der Triumph der Salzburger U19 in der Uefa Youth League hierzulande durchaus hohe Wellen schlägt. Die Sehnsucht nach Erfolgen ist eben groß, das Nationalteam gibt seit Erreichen der letztjährigen Europameisterschaft wenig Grund zur Hoffnung – und auf Klubfußballebene bleiben Österreichs Vertreter zumeist nur eine Randerscheinung. Die Red-Bull-Knaben aber haben das Image des rotweißroten Fußballs schlagartig aufpoliert. Aufeinanderfolgende Siege gegen Manchester City, Paris SG, Atletico Madrid, FC Barcelona und Benfica Lissabon können unmöglich bloß glückliche Zufälle sein.

Die Art und Weise, wie die vom Deutschen Marco Rose trainierte Mannschaft auftrat, imponierte. Unbeeindruckt von großen Namen, stets auf den Endzweck ausgerichtet, zweikampfstark und trotz Rückschlägen immer an die eigenen Stärken glaubend – eigentlich atypisch für Österreich.

Ein vergleichbarer Erfolg gelang einer heimischen Auswahl zuletzt vor fast schon zehn Jahren. Bei der U20-Weltmeisterschaft in Kanada erreichte das ÖFB-Team sensationell Platz vier. Manchen Youngsters von damals sollte der nächste Schritt aber nie gelingen. Andere wiederum, etwa Zlatko Junuzović, Martin Harnik oder Sebastian Prödl, sind auch heute noch gestandene Legionäre und Stützen des Nationalteams.

Liefering, Salzburg – Leipzig

Einzelnen Spielern des Salzburger Youth-League-Teams eine große Karriere zu prophezeien, wäre schlichtweg unseriös, wenngleich es Namen gibt, die sich immer häufiger auf den Notizblöcken internationaler Scouts finden. Spielerberater werden das große Geschäft wittern, folglich wird mancher Jungbulle in der Euphorie auch nicht vor falschen Entscheidungen gefeit sein.

Salzburg selbst aber hat in Transferfragen keine schlechten Karten. Die Ausbildung in der Akademie Liefering – sie wurde im Sommer 2014 fertiggestellt und bietet 200 Nachwuchsfußballern eine Heimat – braucht keinen Vergleich zu scheuen, das hat die Youth League ja bewiesen.

Und: Salzburg punktet vor allem mit dem Aufzeigen sportlicher Perspektiven. Wer in den Nachwuchsauswahlen überzeugt, dem winkt ein Profivertrag beim Red-Bull-Ableger FC Lieferung und das Sammeln von Matchpraxis in der zweithöchsten Spielklasse. Wer sich mit älteren, besseren Spielern misst, kann selbst wachsen. Es ist die Herausforderung, als Teenager gegen gestandene Profis zu bestehen, die ihren Reiz hat.

Salzburgs Bundesligamannschaft ist längst nicht mehr nur ein Haufen wild zusammengekaufter Altstars wie noch in den Anfangsjahren. Thomas Linke, Alexander Knavs oder Vratislav Lokvenc sind Geschichte, auch Trainerlegenden wie Giovanni Trapattoni oder Huub Stevens wird man an der Salzach künftig nicht mehr begrüßen. Der Wandel vom mit Millionen herumwerfenden Großeinkäufer zum überlegten Ausbilder ist mittlerweile vollzogen, erste Ergebnisse sind zu sehen. Die Integration junger Talente wie der beiden 19-jährigen Konrad Laimer oder Xaver Schlager, beide sind potenzielle Nationalteamspieler, ist in letzter Konsequenz auch ein Verdienst von Trainer Oscar Garcia.

Der ewige Traum

Der Spanier versteht sein Handwerk ganz offensichtlich – und er spricht die Sprache der Jugend. Sollte Garcia, egal ob gen Barcelona oder anderswohin, im Sommer den Verein verlassen, wäre der Verlust immens und die Chance auf das erstmalige Erreichen der Champions-League-Gruppenphase im zehnten Anlauf bedeutend kleiner.

Wer in Salzburg besteht, der muss freilich nicht den letzten Schritt auf der Karriereleiter gemacht haben. Deutschland bleibt speziell für Fußballer aus Österreichs Bundesliga ein Traumland, von Salzburg ist der Weg nach Leipzig nicht weit. Es gibt wahrlich schlechtere Perspektiven für talentierte Österreicher.