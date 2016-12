Textversion

28.12.2016 | 18:34 | (Die Presse)

Die Chefin der russischen Antidopingagentur gab eine „institutionelle Verschwörung“ im Spitzensport des Landes zu, Behörde wie Regierung dementierten den entsprechenden Bericht der „New York Times“ jedoch umgehend.

Moskau/Wien. Bislang war Russlands Position zu den Enthüllungen über systematisches Doping im eigenen Land eindeutig: Einzelfälle, die vom Westen aufgebauscht würden. Nun hat eine erste öffentliche Gegenstimme für Aufregung gesorgt. Anna Anzeliowitsch, Chefin der russischen Antidopingagentur Rusada, hat laut einem Bericht der „New York Times“ systematisches Doping im Spitzensport des Landes zugegeben. Freilich nicht ohne Einschränkung: Im Gegensatz zum Ermittlungsbericht der Weltantidopingagentur Wada, in dem von einem staatlich gestützten System die Rede ist, sprach Anzeliowitsch von einer „institutionellen Verschwörung“, in die die obersten Regierungskreise um Staatspräsident Wladimir Putin nicht eingeweiht gewesen seien. Dem sogenannten „McLaren-Bericht“ zufolge sind rund 1000 Sportler in 30 Sportarten betroffen.

Anzeliowitsch, die selbst nicht mit den Enthüllungen in Verbindung gebracht worden war, sagte, sie sei schockiert gewesen. Demnach wurden Beweise für die Vertuschung von Dopingfällen bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi gefunden. Ein ranghoher Mitarbeiter der Rusada habe systematisch Urinproben der Athleten der Gastgebernation vertauscht und die Sportler mit leistungssteigernden Substanzen versorgt, sagte Anzeliowitsch. Mitarbeiter der staatlichen Sicherheitsbehörden hätten nach Bedarf Flaschen mit Urinproben aufgebrochen und ausgetauscht, zudem habe ein langjähriger ranghoher Mitarbeiter des Sportministeriums angeordnet, gedopten Athleten rechtzeitig verschleiernde Substanzen zur Verfügung zu stellen.

Kreml zweifelt den Bericht an

Das Dementi aus Russland ließ nicht lang auf sich warten. Die Rusada distanzierte sich von Anzeliowitschs Geständnis, die Aussagen seien verfälscht und aus dem Zusammenhang gerissen worden, ließ die Behörde über die Agentur Tass mitteilen. Auch der Kreml bezweifelte die Glaubwürdigkeit des Berichts, solange die einzige Quelle eine US-Zeitung sei. Sportminister Pawel Kolobkow kritisierte zudem, dass die Rusada-Leiterin keine Staatsbedienstete sei und deshalb nicht als Vertreterin der russischen Sportpolitik zitiert hätte werden dürfen.

Seit der ersten Veröffentlichung des „McLaren-Berichts“ im Juli haben die russische Regierung und Funktionäre die von der Wada erhobenen Vorwürfe konsequent bestritten. „Es hat nie ein staatliches Dopingsystem oder Dopingunterstützung gegeben, das ist einfach unmöglich“, hatte Putin erst kürzlich bei seiner jährlichen Pressekonferenz einmal mehr betont. Um schwarzen Schafen auf die Schliche zu kommen, ordnete er im Juli die Gründung einer neuen Antidopingkommission in Russland an. Deren Chef, Witali Smirnow, sagte nun der „New York Times“: „Aus meiner Sicht, als früherer Sportminister und Präsident des Olympischen Komitees, haben wir eine Menge Fehler gemacht.“ Man müsse die Gründe dafür finden, warum junge Sportler Dopingmittel nähmen und sich für diesen Weg entscheiden würden. Dies impliziert selbstverständlich eine Wahlmöglichkeit und das Fehlen einer Doktrin, wie sie im Ermittlungsbericht beschrieben wird.

Langläufer klagen gegen Sperre

Während die Disziplinarverfahren des Internationalen Olympischen Komitees gegen 28 russische Teilnehmer der Spiele in Sotschi wegen Dopingverdachts noch laufen, haben der Skiweltverband und der Biathlonweltverband einige russische Athleten ohne Nennung der Namen vorläufig gesperrt. „Wir nehmen ein gewisses Risiko auf uns. Aber wir mussten reagieren, weil die Saison im Langlauf jetzt mit der Tour de Ski schon weitergeht“, erklärte FIS-Präsident Gian Franco Kasper in der „Berliner Zeitung“, sprach sich aber weiterhin gegen Kollektivstrafen aus.

Einige betroffene Langläufer wie Alexander Legkow gingen nun an die Öffentlichkeit. Der Sotschi-Olympiasieger über 50 km beteuerte ebenso wie der damals zweitplatzierte Jewgeni Below in einer eidesstattlichen Erklärung seine Unschuld und beantragte bei der FIS die Aufhebung der Sperre. „Der Antrag ist gestellt“, sagte Christof Wieschemann, der Anwalt der beiden Athleten, am Mittwoch. „Es gibt von beiden Sportlern weder eine positive Probe noch einen anderen Hinweis darauf, dass sie verbotene Substanzen genommen haben könnten.“ (ag./swi)