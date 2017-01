Textversion

03.01.2017 | 18:00 | von Christoph Gastinger (Die Presse)

Der Niederländer Michael van Gerwen krönte eine außergewöhnliche Saison mit seinem zweiten WM-Titel. Van Gerwen, 27, setzt neue Maßstäbe.

London/Wien. Es gibt nicht wenige Menschen, die behaupten, Darts wäre kein Sport. Dartsprofis entgegnen dann, man müsse sich nur den Trainingsumfang ansehen, die Anstrengungen und Entbehrungen in Betracht ziehen, um zu verstehen, dass Darts sehr wohl ein Sport ist. Laut Wikipedia jedenfalls ist Darts ein Geschicklichkeitsspiel und Präzisionssport, eine treffende Bezeichnung. Wer einmal selbst ein paar Pfeilen gen Scheibe geworfen hat, der mag besser verstehen, welch Handwerk die besten Spieler der Welt da beherrschen. Der Engländer Phil Taylor, 56, hat Darts in den Neunzigerjahren einst massen- und fernsehtauglich gemacht, mit unerreichten 16 Weltmeistertiteln genießt er den Status einer lebenden und immer noch spielenden Legende. Der Taylor der Gegenwart heißt Michael van Gerwen, kommt aus den Niederlanden und ist 29 Jahre jünger als der Mann aus der Darts-Hochburg Stoke-on-Trent. Van Gerwen ist eine Ausnahmeerscheinung, sein Spiel grenzt an Perfektion, seine Vormachtstellung ist für die grübelnde Konkurrenz besorgniserregend.

Am späten Montagabend krönte der Weltranglistenerste eine atemberaubende Saison mit seinem zweiten Weltmeistertitel nach 2014 und dem 26. Turniersieg in den vergangenen zwölf Monaten. Aufmerksame Beobachter der Szene hatten seinem Finalgegner, dem Schotten Gary Anderson, durchaus Überraschungspotenzial attestiert, immerhin hatte Anderson die beiden vorigen Weltmeisterschaften gewonnen. Der 46-Jährige aber verstand es, van Gerwen nur in den ersten fünf Sätzen ernsthaft zu fordern, irgendwann enteilte ihm der Branchenprimus und war fortan auch nicht mehr aufzuhalten. Van Gerwen triumphierte mit 7:3-Sätzen, und Anderson musste sich eingestehen: „Der Kerl ist einfach zu gut. Er hat in dieser Saison nicht ohne Grund alles gewonnen.“

Bereits in den vergangenen beiden Jahren war van Gerwen als Favorit in den Alexandra Palace nach London gereist, Niederlagen gegen Anderson (2015) und Landsmann Raymond van Barneveld (2016) aber machten den Titeltraum jäh zunichte. Triumph Nummer zwei vor Tausenden elektrisierten Fans im Darts-Tempel Ally Pally glich einer Erlösung, van Gerwen sagte: „Du brauchst diesen zweiten Titel, damit du zu den ganz Großen gehörst. Diesen Pokal zu haben macht mich unglaublich stolz.“

„Trophäen, für den Rest meines Lebens“

Weltklasseathleten eint das unstillbare Verlangen nach Erfolg. Van Gerwen strebt stets nach der perfekten Aufnahme, also 180 Punkten mit drei geworfenen Pfeilen, immer und immer wieder. Im Halbfinale gegen van Barneveld stellte er mit 114,05 Punkten pro Aufnahme eine neue Bestmarke auf, sie könnte lange Zeit unerreicht, womöglich nur von van Gerwen selbst getoppt werden.

Die 20 Kilogramm schwere Sid Waddell Trophy zum zweiten Mal zu stemmen erfüllte den Mann mit der Glatze und dem grellgrünen Shirt mit unsagbarem Stolz, der Erfolg schlug auch in seiner Heimat hohe Wellen. Die Pressekonferenz eine Stunde nach dem Spiel musste kurzzeitig unterbrochen werden, weil van Gerwen einen Anruf des niederländischen Ministerpräsidenten, Mark Rutte, erhielt. Rutte wollte es sich nicht nehmen lassen, seinem Landsmann unbedingt noch in der Nacht des Erfolgs zu gratulieren.

Nach dem Austausch einiger Nettigkeiten widmete sich der eben gekürte Weltmeister wieder der lauschenden Journalistenschar. Er versicherte, sein Lechzen nach perfekten Aufnahmen, nach Siegen und Titeln sei ungebrochen. „Trophäen zu gewinnen ist etwas, was ich liebe. Das möchte ich für den Rest meines Lebens machen“, sagte der 27-Jährige, in dem Wissen, diesen Sport über Jahre, ja vielleicht sogar Jahrzehnte dominieren zu können. „Warum kann ich es nicht vier, fünf oder sechs Jahre schaffen, die WM zu gewinnen? Ich muss nur an mich selbst glauben.“