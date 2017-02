Textversion

03.02.2017 | 11:10 | (DiePresse.com)

Dossier Im 51. Super Bowl treffen am Sonntag New England Patriots und Atlanta Falcons aufeinander. Für die Industrie ist es ein Milliardengeschäft, auf die Sieger warten Ruhm, Ehre und teure Ringe - wie auch zwei Österreicher wissen.

Markku Datler, Josef Ebner, Senta Wintner

Der Super Bowl ist Amerikas größtes Sportspektakel. Am Sonntag (Montag 0.30 Uhr MEZ, live Puls4, Sat1) stehen sich in der 51. Auflage New England Patriots und Atlanta Falcons gegenüber. Während die besten Footballer ihren Champion küren, verdient die Industrie Milliarden. Mit Werbesekunden, Chicken Wings, Lite-Beer und Merchandising. Dieses Spiel legt nicht nur Amerika lahm, sondern fesselt weltweit über eine Milliarde Menschen vor dem Fernseher.

Vor 50 Jahren, als in Los Angeles der erste Super Bowl ausgetragen wurde, war von alledem noch keine Rede, damals dominierten leere Ränge und die Rivalität zwischen NFL und AFL. Inzwischen ist den Siegern Ruhm und Ehre gewiss, sie erhalten die Lombardi-Trophy und 150 NFL-Ringe (ca. 35.000 Dollar pro Stück), die so manche Türe öffnen. Davon wissen auch Österreicher zu berichten, bislang haben drei die Football-Geschichte in den USA mitgeschrieben.

Der 51. Super Bowl wird größer, besser und teurer denn je, und krönt entweder Tom Brady mit dem fünften Titel oder beschert dem Klub aus Georgia die Premiere. In Houston donnern erst echte Abfangjäger über das Stadion, dann ertönt Stars & Stripes, in der Habzeitshow singt Lady Gaga, ehe schließlich der neue Champion gekürt wird.