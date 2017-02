Textversion

06.02.2017 | 15:15 | (DiePresse.com)

Erster "back to back"-Sieg in Scottsdale seit mehr als 40 Jahren durch Erfolg im Stechen gesichert - Wiesberger Weltranglisten-38.

Matthias Schwab belegte beim Jones Cup Invitational in Sea Island, einem der prestigeträchtigsten Amateur-Einladungsturniere in den USA, unter 84 Teilnehmern den hervorragenden vierten Platz. Bei äußerst schwierigen Witterungsbedingungen lag der Student der Vanderbilt University in der Schlussrunde bis zum vorletzten Loch auf dem zweiten Platz. Mit einem Doppelboogey auf der 18 fiel er jedoch noch Rang vier zurück.