18.02.2017 | 10:11 | (DiePresse.com)

Bei dem einem Badeunfall in Hallein kam am Freitagnachmittag der ehemalige Weltklasse-Turmspringer Nikola Stajkovic ums Leben. Dies bestätigte die Polizei am Samstag gegenüber der APA. Stajkovic hatte zwischen 1972 und 1992 aktiv an internationalen Wettkämpfen teilgenommen und startete fünf Mal bei Olympischen Sommerspielen.



Der 57-Jährige wollte laut Polizeiangaben in einer Schwimmhalle ein Training absolvieren. Rund eine Stunde nach Beginn der Einheit wurde er leblos am Grund des Beckens von Kindern entdeckt. Zwei Männer bargen ihn, reanimierten ihn erfolglos. Der Notarzt konnte dem Verunglückten nicht mehr helfen.