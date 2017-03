diepresse.com

Golf: Verhaltener Auftakt von Wiesberger in Mexiko

03.03.2017 | 10:20 | (DiePresse.com)

Bernd Wiesberger spielte in Mexiko City eine 73er-Runde und rangiert an 47. Stelle. In Führung liegen sechs Spieler mit jeweils 67 Schlägen.