11.03.2017 | 19:35 | (DiePresse.com)

Der Olympia-Sechste Lukas Weißhaidinger hat im Diskuswerfen bei seinem Freiluft-Saisondebüt das Limit für die Weltmeisterschaften im August in London erbracht.

Der Oberösterreicher gewann beim Wurf-Europacup in Las Palmas mit 65,73 m und überbot damit die geforderte Qualifikationsweite um 73 Zentimeter. Schon fix für die WM waren die Mehrkämpfer Ivona Dadic und Dominik Distelberger.

Der 25-jährige Weißhaidinger überzeugte beim Wettkampf-Intermezzo während eines Teneriffa-Trainingscamps mit einer konstanten Sechser-Serie von Versuchen zwischen 62 und 66 m, sein vierter Wurf war jener zur WM. Der zweitplatzierte Litauer Andrius Gudzius wurde mit 64,18 m mit Respektabstand Zweiter. Bisher beste Platzierung beim Wettkampf auf Gran Canaria war Rang zwei von Speerwerfer Gregor Högler im Jahr 2001.

Högler fieberte nun mit seinem Schützling mit: "Luky hat alles richtig gemacht und seine Würfe technisch sauber umgesetzt." Der Coach hob die hohe Qualität bei schwierigen Bedingungen hervor. "Das war heute natürlich grenzgenial", sagte Weißhaidinger. "Es freut mich total, dass ich das, was wir trainiert haben, so gut umsetzen konnte. Es ist echt ein Wahnsinn, dass ich so früh in der Saison schon über 65 m geworfen habe."