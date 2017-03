Textversion

14.03.2017 | 10:02 | (DiePresse.com)

Die Toronto Raptors mit dem Wiener Jakob Pöltl haben nach zuletzt zwei Niederlagen in der NBA wieder einen Sieg gefeiert.

Die Toronto Raptors bezwangen die Dallas Mavericks ungefährdet 100:78. Der 21-jährige Wiener Jakob Pöltl kam in zwei Spielen an einem Tag zum Einsatz. Der Rookie-Center war zunächst für Torontos Farmteam Raptors 905 in der NBA Development League (D-League) aufgelaufen. Beim 116:87 gegen die Austin Spurs verzeichnete er mit elf Punkten und elf (richtig) Rebounds ein Double-Double. Wenige Stunden später durfte Pöltl auch gegen Dallas aufs Parkett. Er markierte in 12:22 Minuten vier Punkte, je zwei Rebounds und Steals sowie je einen Assist und Blocked shot bei drei Ballverlusten.

"In meinem zweiten Spiel des Tages konnten wir einen wichtigen Heimsieg gegen die Mavs einfahren. Das erste Duell mit Dirk Nowitzki war ein besonderes Erlebnis für mich", postete der 2,13 Meter große Wiener auf Facebook. Erfolgreichster Scorer der Kanadier, die Rang vier in der Eastern Conference absicherten, war DeMar DeRozan mit 25 Punkten. In der Nacht auf Freitag (MEZ) ist Oklahoma City Thunder bei den Raptors zu Gast.

In der Western Conference haben die San Antonio Spurs nach einem 107:99 gegen die Atlanta Hawks die Führung übernommen. Sie halten nun wie die Golden State Warriors bei 52:14-Siegen. Mit dem Sieg über das Team aus Georgia leisteten die Texaner zudem den Raptors ein wenig Schützenhilfe. Die Hawks sind der erste Verfolger der Kanadier im Osten.

NBA-Ergebnisse: Toronto Raptors (mit Jakob Pöltl) - Dallas Mavericks 100:78, Charlotte Hornets - Chicago Bulls 109:115, Memphis Grizzlies - Milwaukee Bucks 113:93, San Antonio Spurs - Atlanta Hawks 107:99, Minnesota Timberwolves - Washington Wizards 119:104, Utah Jazz - Los Angeles Clippers 114:108, Sacramento Kings - Orlando Magic 120:115, Denver Nuggets - Los Angeles Lakers 129:101.