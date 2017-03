diepresse.com

Eishockey: Capitals gewinnen Halbfinal-Auftakt gegen Bozen

14.03.2017 | 22:57 | (DiePresse.com)

Die Wiener drehten im Schlussdrittel einen 1:2-Rückstand noch in einen 4:2-Sieg. Am Freitag steigt das nächste Spiel in Südtirol.